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Ру Тат
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26 апреля 2021  07:31
Евгений Калашников

Мюзикл «Алтын Казан» и поэтические митинги: мероприятия к 135-летию Габдуллы Тукая

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В понедельник, 26 апреля, в Татарстане (и не только) широко отмечается 135 лет со дня рождения поэта Габдуллы Тукая. В этот день запланированы несколько крупных мероприятий в честь «татарского Пушкина».

Утром официальные лица, в том числе Президент РТ Рустам Минниханов, возложат цветы к памятнику литератора в казанском сквере имени Тукая.
Минниханов также посетит мемориальный музейный комплекс, посвященный жизни и творчеству литератора. Там руководитель республики встретится с представителями татарской творческой интеллигенции.

Днем пройдут поэтические митинги, приуроченные к Дню родного языка и дню рождения Тукая. Один из них состоится на родине поэта – в селе Новый Кырлай, другой запланирован в Казани на улице Театральная, где установлен еще один памятник Тукаю.

Также пройдут показ мюзикла «Алтын Казан» и церемония вручения литературной премии имени Габдуллы Тукая. Ранее портал Sntat назвал имена лауреатов премии, ссылаясь на собственные источники.


 

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