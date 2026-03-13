«Мысль зрела давно»: житель Арска о решении уйти по контракту в войска беспилотных систем

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

Житель Арска Ильшат Калимуллин решил заключить контракт на службу в войсках беспилотных систем и освоить профессию оператора беспилотных летательных аппаратов.

Ильшат Калимуллин родом из Казахстана. В начале 2000-х годов он приехал в Казань, работал на разных заводах, в настоящее время проживает в Арске.

«Мне нравится в Арске. Здесь спокойно, правда, официальной работы у меня нет, выполняю разную работу, хожу на “шабашки”», – отметил Калимуллин.

Он рассказал, что идея заключить контракт зрела у него давно. «Наконец, приняв твердое решение, решил заключить контракт. Я считаю, что мужчина, у которого есть силы, здоровье, возможности, должен думать о своей стране, защищать ее», – пояснил он.

Контракт на службу Ильшат заключает на один год. До выхода в подразделение предусмотрено двухмесячное обучение по специальности. Калимуллин подчеркнул, что профессия оператора БПЛА для него интересна: это не только управление аппаратом, но и анализ информации, работа с программами, техническое обслуживание.

«Я думаю, в случае возвращения к мирной жизни найти работу будет несложно. Здесь можно будет хорошо зарабатывать по этой специальности. К тому же я вернусь с большим опытом, накопленным в горячей точке», – сказал он.

Калимуллин служил ранее в армии в Ленинградской области в артиллерийской части. Он сообщил, что готов к службе в зоне специальной военной операции.

«Я хочу научиться работать с беспилотными летательными аппаратами», – подчеркнул Ильшат Калимуллин.