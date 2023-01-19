Myśl Polska: Варшава падет в случае агрессии НАТО и ответного удара от России

Польша может не выдержать ответного удара России на агрессию НАТО, пишет обозреватель Сильвия Горлицкая в статье для польского издания Myśl Polska. Польша, по ее словам, рассматривается не как самостоятельное государство, а лишь как плацдарм и потенциальное поле битвы, которое может использоваться, чтобы оттеснить Россию как можно дальше на Восток.

Если польское правительство втянет страну в конфликт с Россией, это приведет к ответным ударам по польским воинским частям и городам. «Мы должны психологически готовиться к худшему, потому что политические элиты и власти Польши явно желают совершить акт самоуничтожения путем втравливания поляков в военное противостояние», – говорится в публикации.

Так как Польша принадлежит к враждебному России альянсу и накапливает на своей территории вооружение структур НАТО, это делает ее «целью» для России, убеждена Горлицкая.

Напомним, Польша является членом НАТО, одной из восточных точек альянса в Европе. С начала военной спецоперации, о которой Президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, Варшава выступает крупным хабом для поставок военной техники и вооружений, а также энергетического оборудования Украине.