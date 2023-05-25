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Руc Тат
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Политика 25 мая 2023 10:31

Myśl Polska: Поляки устроили россиянам «пляжно-барные войны» на курортах Турции

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Поляки, отдыхающие на турецких курортах, развязали «пляжно-базарные войны» с россиянами. Об этом со ссылкой на Myśl Polska сообщает РИА Новости.

По данным автора статьи, поляки «излишне усердны» в мести за «страдающих украинцев». Так, они то отказываются играть с россиянами в волейбол, то совершают на них «атаки в турецких барах».

Обозреватель подчеркивает, что сами украинцы, отдыхающие на курортах либо владеющие на них квартирами, не участвуют в подобных стычках.

«А что, если это в Польше что-то не так, что если это в Польше кто-то, как минимум, проявляет излишнее усердие, играя на наших национальных чувствах?» — задался вопросом автор.

Обращаясь к соотечественникам, он отметил, что им стоит наслаждаться отдыхом, а не «обсуждать глобальные проблемы на шезлонгах».

#польша #Турция #туристы
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