Myśl Polska: Поляки устроили россиянам «пляжно-барные войны» на курортах Турции

Поляки, отдыхающие на турецких курортах, развязали «пляжно-базарные войны» с россиянами. Об этом со ссылкой на Myśl Polska сообщает РИА Новости.

По данным автора статьи, поляки «излишне усердны» в мести за «страдающих украинцев». Так, они то отказываются играть с россиянами в волейбол, то совершают на них «атаки в турецких барах».

Обозреватель подчеркивает, что сами украинцы, отдыхающие на курортах либо владеющие на них квартирами, не участвуют в подобных стычках.

«А что, если это в Польше что-то не так, что если это в Польше кто-то, как минимум, проявляет излишнее усердие, играя на наших национальных чувствах?» — задался вопросом автор.

Обращаясь к соотечественникам, он отметил, что им стоит наслаждаться отдыхом, а не «обсуждать глобальные проблемы на шезлонгах».