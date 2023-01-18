Myśl Polska: Накопление оружия НАТО в Польше может привести к уничтожению Варшавы

Власти Польши могут втянуть страну в военное противостояние с Москвой, которое приведет к уничтожению Варшавы. Такое мнение высказала обозреватель Myśl Polska Сильвия Горлицкая, передает РИА Новостию.

По мнению журналиста, Польша — не самостоятельное государство, а полигон Запада и потенциальное поле битвы для того, чтобы максимально оттеснить Россию на восток.

«Мы — Висленский регион, наше население — пушечное мясо, — пишет Горлицкая. — Мы должны психологически готовиться к худшему, потому что политические элиты и власти Польши явно желают совершить акт самоуничтожения путем втравливания поляков в военное противостояние».

По ее словам, в случае войны простым полякам деваться будет некуда, население даже морально не готово к боевым действиям с Россией.

«Для России мы просто никто, но накопление на нашей территории вооружений или военных структур НАТО делает землю целью [возможного удара]», — считает обозреватель.