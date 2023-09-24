Малое количество жителей Польши заинтересовано в том, что мир движется вперед, для них важнее ненависть к России. Об этом заявил обозреватель Myśl Polska Богдан Куляс.

«Поляки больше всего в мире любят Америку и больше всех в мире ненавидят Россию. Поляки любят Америку больше, чем американцы, и ненавидят Россию больше, чем любят Польшу», — пишет автор.

В качестве нового успеха для Соединенных Штатов и удара по России Куляс назвал договоренность лидеров G20 во время саммита в Дели — проект направлен на создание альтернативы китайской инициативе «Один пояс, один путь» и будет состоять из сети высокоскоростных железнодорожных линий и портов, направленных на улучшение торговли и энергетических перевозок между Южной Азией и Европой.

«Вместо китайского Шелкового пути в Лодзь у нас будет американо-индийский Шелковый путь в Тель-Авив, — сетует обозреватель. — Польша не будет инфраструктурным центром мира, как того хотели китайцы. Этим центром будет Израиль».

Ранее другой обозреватель Myśl Polska Антоний Конюшевский высказал мнение, что противостояние с Россией волнует западные страны куда больше, чем вопрос существования Украины.