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«Мысль о СВО не давала мне покоя»: доброволец «Ахмата» рассказал о военном опыте
В мэрии Лениногорска участнику специальной военной операции Ильдару Рахимзянову вручили удостоверения ветерана боевых действий. Бойцу 45 лет.
На передовой солдат «работал» на 30-миллиметровом автоматическом станковом гранатомете АГС-17 «Пламя». Это оружие предназначено для поражения живой силы и небронированных огневых средств, расположенных вне укрытий и за естественными складками местности. При ведении огня гранатомет способен накрыть площадь до 210 кв. метров. По словам Ильдара, за годы использования АГС-17 хорошо себя зарекомендовал и, несмотря на солидный возраст, не требует срочной замены в войсках, оставаясь эффективным средством поражения.
«В мирной жизни работал в нефтяной сфере вахтовым методом на севере. Но мысль о СВО не давала мне покоя. Мое решение продиктовано многими аспектами, поэтому одним предложением это не объяснишь», — рассказал Ильдар.
Доброволец приобрел военный опыт и боевые навыки в Богородском городском округе Московской области к северу от городской черты Ногинска в спасательном центре и поэтому был полностью уверен в своих силах. Получив необходимую информацию о том, как попасть в спецподразделение «Ахмат» добровольцем, Ильдар отправился в Грозный. Первый контракт военный заключил на три месяца. Затем, немного отдохнув дома, он снова уехал в зону СВО на четыре месяца.
«Женат не был, поэтому мое решение отправиться на СВО никто не ограничивал», — с улыбкой сказал военный. Высокий, крепкий и мускулистый мужчина и в гражданской одежде выглядит достаточно грозно. Сложно представить, какое впечатление он производил на противника.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.
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