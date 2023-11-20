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«Мысль о парнях в окопах не дает покоя»: нижнекамцы делают блиндажные свечи для СВО
Жители села Большие Аты Нижнекамского района продолжают оказывать помощь участникам спецоперации. В селе организована группа «Своих не бросаем». Ее участники регулярно собираются в сельском клубе, готовят домашнюю лапшу, вяжут теплые шерстяные носки, заготавливают блиндажные свечи.
Многие оказывают помощь из дома. «Мы обычные люди. У нас нет родственников в зоне спецоперации, но сама мысль о том, что наши парни живут в окопах, охраняя мирное небо над нами, не даёт покоя. Хотим немного облегчить им бытовые условия и приблизить нашу общую Победу», — говорят сельчане.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района РТ, жители села подготовили к отправке 72 свечи и 70 упаковок лапши.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.
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