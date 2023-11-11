«Мышка бежала, хвостиком махнула…», или Еще раз об опасности геморрагической лихорадки

Любовь Авдонина: «В текущем году ожидаем рост числа заболевших, учитывая, что по прогнозу ожидается и рост численности грызунов»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Болеть стали чаще

«Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось…» Помните этот эпизод из сказки о Курочке Рябе? Кого как, а вот врача-инфекциониста с профессиональной точки зрения данная история очень бы заинтересовала. Медик тут же оценил бы сказочную ситуацию как неблагополучную: мыши по избе шастают, продукты заражают. Не ровен час, деда с бабкой геморрагической лихорадкой заразят.

Увы, для подобных выводов сегодня есть реальные основания. Случаев заболевания этим очень опасным недугом в Татарстане в нынешнем году стало больше. Это подтверждает, например, врач-инфекционист, заведующая отделением №10 Республиканской клинической инфекционной больницы Гюльнара Шарифуллина: больных с наступлением осени в отделении заметно прибавилось, констатирует она.

Впрочем, медики к такому развитию событий были готовы – еще в апреле этого года на одной из пресс-конференций заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина предупредила: «Инфекция очень актуальна для нас, для нашего региона… В текущем году ожидаем рост числа заболевших, учитывая, что по прогнозу ожидается и рост численности грызунов».

Но, на наш взгляд, на фоне ожидания в последнее время новой волны коронавируса общественное внимание к «мышиной лихорадке» как-то притупилось. А болезнь эта очень коварная. На начальном этапе ее довольно трудно распознать. Симптомы недуга в это время сходны с обычным простудным заболеванием: озноб, высокая температура, ломота в теле, головная боль…

Осень, особенно сентябрь, для мышей, крыс и прочих грызущих вообще оказалась предельно комфортной Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Теплая осень – рай для грызунов

Почему ситуация с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в последнее время в Татарстане обострилась? Основные причины тут, на наш взгляд, две.

Во-первых, крайне благоприятные условия, которые сложились в нынешнем году для размножения грызунов, прежде всего рыжей полевки – основного переносчика грозного заболевания. И, во-вторых, недооценка профилактики «мышиной лихорадки» со стороны населения. Вспомним: весна нынче была очень теплой, рано сошел снег, распустилась зелень. Кормовая база для грызунов оказалась богатой – только расширяй ареал своего существования. А уж осень, особенно сентябрь, для мышей, крыс и прочих грызущих вообще оказалась предельно комфортной.

Озабоченным сельчанам, дачникам пришлось принимать экстренные меры по отпору грызунам. В магазинах подскочили продажи препаратов против мышей и крыс, в частности отравленных приманок. Однако то ли привыкают к ним грызуны, вырабатывая иммунитет, то ли просто игнорируют… Капканы, мышеловки в условиях массового нашествия вредителей на подворья, дачные участки тоже мало выручают. Эффективным оказался разве что специальный клей с приманкой.

Подхватывают вирус в основном при уборке помещений. Но можно подцепить везде, где обитают грызуны – в лесу, в поле Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Главное – не заразиться

Но сдержать нашествие потенциальных переносчиков геморрагической лихорадки – это полдела. Надо еще оградить себя от заражения. А это непросто. Основной маршрут «путешествия» вируса из внешней среды через, извините, слюну, мочу и фекалии грызуна в организм человека – воздушно-пылевой (80 процентов заражений). Подхватывают вирус в основном при уборке хозяйственных и жилых помещений. Но поселить его в своем организме можно везде, где мог побывать грызун-вирусоноситель, – в лесу, в поле при заготовке сена, соломы, хвороста. Даже сорванная на цветущем лугу безобидная травинка, попавшая вам на зуб, может стать транслятором болезни. В этом особенность «мышиной лихорадки».

Для полноты картины: существует даже конспирологическая теория появления вируса ГЛПС. Якобы его создали в годы «холодной войны» для воздействия на мужчин призывного возраста противника. И действительно, поражает болезнь в основном молодых мужчин 20-40 лет. Но данная версия критики не выдерживает. Достоверно то, что заболевание было впервые описано военными медиками Чуриловым и Цыганковым в 1934 году. Вспышки его фиксировались в Северном полушарии во многих странах. А вот «запеленговали» вирус, выделив его из легочной ткани полевой мыши, ученые только в 1976 году.

Отметим еще раз: зловредность ГЛПС в том, что ее сложно распознать в начале заболевания. Даже в одной из лучших клиник Казани моему знакомому, подхватившему «мышку» недавно на даче, после всех необходимых анализов и исследований врачи вынесли вердикт: обострение хронического бронхита. И лишь в горбольнице №6, куда больного доставили уже на скорой, заподозрили геморрагическую лихорадку и отправили в РКИБ. Беда в том, что при этом теряется драгоценное время, болезнь прогрессирует, переходит в тяжелую форму.

Исход лечения геморрагической лихорадки в подавляющем большинстве случаев благоприятный Фото: © «Татар-информ»

Иммунитет – на всю жизнь

Ну и чтобы не сложилась совсем уж печальная картина с ГЛПС, скажем вот о чем. Исход лечения геморрагической лихорадки в подавляющем большинстве случаев благоприятный. Переболевший ею на всю жизнь приобретает стойкий к болезни иммунитет.

И еще. Противостоять этому недугу республиканским медикам стало проще после ввода в строй в 2020 году нового корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы. Построен он был, напомним, в рекордные сроки – всего за сто дней. Безусловно, подвиг на это коронавирус, пандемия которого и ускорила строительство. Но тут, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Так или иначе, сегодня республика имеет достаточный коечный фонд, опытных специалистов, современное оборудование, препараты, хорошие условия для больных.

Но все равно порох надо держать сухим. Впереди зима, армия грызунов поневоле будет перемещаться ближе к теплу, а значит, к человеку. Чем это грозит, объяснять не надо. Так что какое бы ваша Курочка Ряба не снесла в это время яичко – золотое или простое, нельзя допустить, чтобы какой-то грызун смахнул его со стола своим хвостом.