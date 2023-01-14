«Мышиная возня» вокруг железной Камилы Валиевой: примет ли WADA доводы РУСАДА

Дело Камилы Валиевой движется к своему логическому завершению. Первые итоги расследования по вопросу применения фигуристкой допинга представила российская сторона. Примет ли WADA доводы РУСАДА о невиновности «Татарской принцессы» и когда в деле поставят точку – читайте в материале «ТИ-Спорт».

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признал Камилу Валиеву невиновной

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

WADA пока не признает невиновность Валиевой

Дело фигуристки Камилы Валиевой сдвинулось с мертвой точки. Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признал спортсменку невиновной, но лишил ее золотой награды чемпионата России, во время которой и была взята допинг-проба. Такое сообщение опубликовала пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) со ссылкой на информацию от РУСАДА. При этом оба агентства ожидают мотивировочной части решения дисциплинарного комитета, являющегося независимым органом.

«Трибунал установил, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это „никакой вины или халатности“. Таким образом, суд не наложил никаких санкций, за исключением дисквалификации ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 г.)», - говорится в официальном заявлении WADA.

Вместе с этим, в агентстве выразили обеспокоенность выводом дисциплинарного комитета об «отсутствии вины или халатности спортсменки». В WADA полагают, что такие итоги идут вразрез с теми доказательствами, которые имеются в их распоряжении по данному делу. После получения мотивировочной части в агентстве рассмотрят возможность подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В заявлении имеется также вторая часть, в которой приводится предыстория случившегося. В ней пресс-служба отмечает, что решение было обнародовано только после ноябрьской жалобы в CAS. Но официальной позиции суда по затягиванию дела со стороны РУСАДА пока не было.

Татьяна Тарасова: «Я всегда за справедливость, поэтому, думаю, нормальные люди найдутся и в международных организациях» Стоп-кадр видео YouTube/ RusRadioMarbella _ MIRFF

У WADA будет 21 день, чтобы обжаловать решение

С юридической точки зрения, пока что по срокам ничего не изменилось. Какое-либо дальнейшее движение возможно только после получения сторонами мотивировочной части решения дисциплинарного комитета. Когда оно будет - никто не знает. По словам спортивного юриста Анны Анцелиович, у WADA будет 21 день на обжалование после получения полного пакета от российской стороны.

«Не знаем, когда они получили полный пакет и получили ли. Но после его получения у WADA есть 21 день, в течение которых они рассмотрят полный пакет, увидят, есть ли основания применения в концепции отсутствия вины и халатности или нет таких оснований, и тогда уже будут принимать решение — идти ли в CAS обжаловать это решение», — приводит слова Анцелиовича «Чемпионат».

На самом деле, достаточно странно, что РУСАДА проинформировало WADA по принятому решению так поздно. Дело затянулось во многом из-за российской стороны, которая вначале молчала, а потом заявила о намерении сохранить конфиденциальность по Валиевой. В итоге всё это дошло до суда, но результаты расследования все равно оказались опубликованы.

Согласна с такой позицией и главный эксперт по фигурному катанию в России комментатор Татьяна Тарасова. Она удивлена, что РУСАДА тянуло с выводами. При этом Тарасова уверена в положительном разрешении дела по Валиевой.

«Надо понимать, что РУСАДА – российская организация. Мы поздно это сделали, сразу должны были. Я всегда за справедливость, поэтому, думаю, нормальные люди найдутся и в международных организациях, которые будут руководствоваться честными помыслами», – сказала Тарасова ТАСС.

Данное признание невиновности практически никак не прояснило будущее дела Валиевой Фото: © Владимир Васильев / tatar-inform.ru

«Чьи доводы будут более вескими, та сторона и победит»

Данное признание невиновности практически никак не прояснило будущее дела Валиевой. Это лишь обновило ход расследования, к которому сейчас полноценно присоединится WADA. Почти наверняка агентство сочтет необходимым оспорить решение российской стороны в суде. Уже сейчас там допускают спорность полученных данных и угрожают обратиться в CAS.

Многое будет зависеть от содержания мотивировочной части. Если доводы дисциплинарного комитета РУСАДА окажутся неоспоримыми, а также достаточно сильными, которые полностью доказывают отсутствие вины и халатности фигуристки, то шансы на успех будут высокими. В противном случае надежд на положительный исход разбирательств почти нет. По мнению телеведущего Дмитрия Губерниева, теперь на первую роль выходят доводы, у кого они сильнее, тот и победит.

«Это состязательный процесс: мы будем доказывать, что она невиновна, они будут доказывать, что виновна. Чьи доводы будут более вескими, та сторона и победит. Я тоже верю, что Камила невиновна — она замечательная спортсменка, но дело нетривиальное, так что посмотрим», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Теперь чемпионкой России автоматически стала Александра Трусова Фото: © Мария Евтеева, fsrussia.ru

«Она пример всей нашей спортивной молодежи»

Уже сейчас российские эксперты проявляют сдержанный оптимизм относительно итогов дела Валиевой. Большинство из них назвали пятничную новость радостным мгновением, а некоторые принялись искать оправдание фигуристке на случай, если все закончится плохо. Так, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказала мнение, что все происходящее – мышиная возня вокруг уже легендарной Валиевой.

«Чисто психически, внутренне это все было уже давно. Валиева за это время стала легендарной спортсменкой, и все это уже мышиная возня. Было и так понятно, что Камила — неординарная спортсменка, но за все эти жуткие перипетии, которые с ней случились, она так окрепла и выросла, что стала просто бойцом», – рассказала Бестемьянова изданию «Спорт-Экспресс».

Не остался в стороне и Ренат Лайшев. Президент «Самбо-70» сравнил Валиеву с бойцами, находящимися на передовой фронта.

«Был явный наезд на нашу страну и бедную девушку-подростка. И говорили: «Не стыдно обманывать ребенка?» Это они ее терроризировали своей клеветой. И не случайно Камила стала лучшей спортсменкой года. Она пример всей нашей спортивной молодежи. Валиева бьется, как наши ребята на передовой, за нашу страну!» – считает Лайшев.

Сама Валиева уже удалила со своего профиля в соцсетях упоминание о победе на чемпионате России-2022. Теперь чемпионкой автоматически стала Александра Трусова, занявшая на том турнире второе место. Сейчас Камила готовится к выступлению на Кубке Первого канала, который пройдет 21-22 января. До этого времени никакого решения ждать не приходится. Так быстро эта ситуация не разрешится, хотя WADA максимально будет пытаться ускорить процесс.