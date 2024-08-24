Мыло, сладости и сувениры: в Ленино-Кокушкино прошел фестиваль самозанятых

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В селе Ленино-Кокушкино прошел фестиваль самозанятых Пестречинского района. Как отметила организатор мероприятия Екатерина Андронова, он проводится уже во второй раз. Первоочередная миссия мероприятия — поддержка самозаняых. Одни презентовали мыло собственного производства, другие — сладкие сувениры, третьи — вязаные изделия.

Ильзира Уразова из села Гильдеево делает мыльные букеты и декоративные свечи в виде роз. Мама четверых детей увлеклась необычным делом, когда была в декрете. Училась этому самостоятельно – через интернет и на мастер-классах.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

«Заливка свеч, изготовление букетов занимают не такое уж большое время. Главное — вдохновение, тогда все получается быстро и красиво», — сказала она.

Кроме того, самозанятая собирает лаванду, сушит ее и помещает в мешочки — натуральный ароматизатор готов.

Диляра Галимова из села Новое Шигалеево занимается украшениями ручной работы: делает браслеты, кольца, чокеры, сережки. Их уже более сотни. Параллельно учится на дизайнера украшений. Для работы изначально закупает подвески, кулоны, замочки, цепи — все, что необходимо для изготовления. Изделия из них собираются вручную дома. Многие предметы сделаны из натуральных камней.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

«Каждый камень несет свой смысл, свое значенее. Кто-то рассматривает их в качестве оберега, амулета, кто-то выбирает по своему знаку зодиака, что увеличивает магические свойства для будущей хозяйки», — отмечает она.

На одно украшение уходит около часа, а вот на эскиз, на создание идеи может потребоваться целый день и даже неделя.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Рядом организовали ярмарку «Детская барахолка». Ребята тоже продавали самодельные товары, тут же гости могли поучаствовать в мастер-классах. Всего в мероприятии приняли участие 30 детей и 15 самозанятых.

У входа на фестиваль гостей «встречали» работы участников конкурса рисунков на тему «Моя республика».

Пятиклассник из Ленино-Кокушкино Азамат Шамсутдинов изобразил Казанский цирк, башню Сююмбике, мечеть «Кул-Шариф», семиклассница из ЖК «Царево» Камиля Исмагилова – Белую мечеть в Болгаре.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В программу мероприятия также вошли концерт, церемония награждения «серебряных волонтеров» и лекции спикеров: психолога, адвоката и даже таролога.