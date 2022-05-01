«Мясо не жарить, костры не жечь»: в РТ нарушителей пожарной безопасности ловят с воздуха

Над Татарстаном летают беспилотники – так сотрудники Госпожарнадзора выявляют нарушителей, которые не соблюдают требования пожарной безопасности. С 25 апреля в республике введен особый противопожарный режим, который продлится до 15 мая.

В этот период запретили разводить костры, сжигать траву и мусор, жарить шашлыки на мангалах и в жаровнях, проводить пожароопасные работы и работы с использованием открытого огня в лесах и торфяниках. А тех, кто ослушался, вычислит квадрокоптер.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Сегодня рейд на нарушителей прошел в Лаишевском районе. В первую очередь, проверяют частный сектор и садовые общества, особенно те, которые граничат с лесным массивом. Именно эти территории больше всего подвержены угрозе распространения огня из-за сжигания прошлогоднего мусора и сухой растительности.

Воздушная разведка пожарной обстановки проводится регулярно, а фото и видео записи с дронов служат доказательной базой при составлении протоколов об административных правонарушениях.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Напомним, что в условиях действия особого противопожарного режима штрафы за нарушения его требований значительно увеличены. Для граждан они составляют до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 400 тысяч рублей. А вот уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности влечет за собой уже уголовную ответственность.

Сегодня сотрудники Госпожнадзора запускали квадрокоптер несколько раз. Первые попытки результатов не дали, однако уже вскоре все же был вычислен первый нарушитель. Мужчина развел огонь на своем участке в СНТ «Бытовик» – семья собралась пожарить шашлыки на выходных.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Увидев инспекторов, нарушитель сразу же начал оправдываться, мол только вчера приехал из Москвы и об установленных в республике запретах не зал. Однако, как справедливо заметил инспектор, незнание законов не освобождает от ответственности. Теперь мужчине придется заплатить штраф – 2 тысячи рублей.

«Подобные рейды будут продолжаться на протяжении всего особого противопожарного режима», – подчеркнул начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лаишевскому району Егор Фомин.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Штраф – далеко не самое страшное последствие, с которым могут столкнуться нарушители пожарной безопасности. Порою пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности может обернуться большими неприятностями. Так, прошлой ночью пожар произошел в том же СНТ, буквально в нескольких улицах от места, где сегодня выявили очередного нарушителя.

«В результате пожара сгорел частный дом, баня и надворные постройки», – рассказал начальник отделения надзора на транспорте ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Андрей Мулендеев.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

К счастью, хозяев дома не было, обошлось без жертв. Причины пожара устанавливаются.

Сотрудники МЧС призывают всех жителей и гостей республики к бдительности и неукоснительному соблюдению правил пожарной безопасности на протяжении длительных майских выходных.