«Мясо не заменит, но…»: в Татарстане планируют в разы увеличить площади под сою

В Татарстане в ближайшие годы могут быть увеличены объемы производства сои – в первую очередь для нужд животноводства. Селекционерам предстоит вывести адаптированные к местному климату сорта. Об этом говорили на семинаре в Татарском научно-исследовательском институте сельского хозяйства.

В Татарстане выращиванием сои активно занимаются Буинский, Чистопольский, Алькеевский, Нурлатский, Алексеевский, Ютазинский, Спасский районы Фото: pixabay.com

Сейчас в республике сою выращивают примерно на 4,9 тыс. гектаров, за следующие несколько лет планируется увеличить площади в 2-3 раза, рассказал руководитель института Рустам Низамов. У сои большие перспективы, в первую очередь в качестве высокобелкового корма в животноводстве. Уже сейчас в некоторых районах сою используют в свиноводстве. На корм животным идет продукт переработки сои – соевый жмых, который получают после извлечения масла. По словам Рустама Низамова, в последнее время стоимость этого продукта заметно выросла – с 50-60 до 80-90 рублей за килограмм.

В настоящее время в Татарстане выращиванием сои активно занимаются Буинский, Чистопольский, Алькеевский, Нурлатский, Алексеевский, Ютазинский, Спасский районы. В семинаре также участвовали представители северных районов республики. Они тоже не против заняться выращиванием этой культуры. Рустам Низамов заметил, что соя – теплолюбивое растение, в северных районах может не прижиться, однако ученые сейчас занимаются выведением адаптированных к климату Татарстана сортов.

В РТ сою выращивают примерно на 4,9 тыс. га, за несколько лет планируется увеличить площади в 2-3 раза, рассказал Рустам Низамов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане вывели свой сорт сои – Миляуша

Несколько лет назад селекционеры Татарстана совместно с Омским научным центром вывели новый сорт сои, пригодный для выращивания в Средневолжском регионе. Именно этот сорт сегодня можно встретить на полях республики. Сорт Миляуша отличается тем, что имеет короткий вегетационный период, рано созревает, имеет более 18 процентов жирности. Аграрии Татарстана также используют селекционные сорта из Самарской, Ульяновской областей, Чувашии, а также импортные.

По объемам урожая лидирует Алексеевский район, где получают в среднем по 18,5 центнера с гектара. Чуть ниже урожайность в Спасском районе – 15,6 центнера. Всего в республике в 2021 году собрали более 66 тысяч центнеров.

Сою сорта Миляуша можно использовать как корм для животных, так и для производства масла, отметил Низамов.

«Соевое масло в республике в какой-то степени используется и в кондитерских изделиях, также в магазинах можно увидеть соевое молоко, но ведь пока площади небольшие. С увеличением площадей и применение станет шире. Нельзя сказать, что соя заменяет мясо, но сою обычно добавляют и в мясную продукцию, для обогащения белками», – отметил спикер.

Одновременно необходимо развивать технологии переработки сои, подчеркнул ученый.

При этом соя не оказывает никакого вредного воздействия на окружающую среду – напротив, она обогащает почву азотом и является, говоря терминологией агрономов, «хорошим предшественником» для других культур. А что касается ГМО-модифицированных сортов, то их выращивание в России запрещено, поэтому в безопасности существующих сортов не приходится сомневаться, отметил спикер, добавив, что у этой культуры, находящейся сейчас в развивающемся сегменте, большое будущее.

Обычно соя созревает только в сентябре, что было неудобно в условиях нашего климата. Поэтому сою в республике не сеяли. Сейчас селекционеры работают над тем, чтобы создать сорта с коротким вегетационным периодом.

«У нас раньше и озимую пшеницу не выращивали, считалось, что это опасная с точки зрения зимовки культура. Но селекционеры нашего института вывели новые, устойчивые к холодам сорта, озимых у нас стали выращивать даже больше, чем рожь. Такая же работа ведется по сое, стали появляться сорта с короткой вегетацией. С техникой проблем нет. Комбайнов хватает, хозяйства, выращивающие сою, берут комбайны с “плавающей” жаткой, она подходит и для уборки других культур», – рассказал специалист.

«Есть трудности в уборке»

Главный агроном общества «Коммуна» (входит в агрофирму «Авангард») Буинского района Фаниль Валиев отметил, что хозяйство состоит в Ассоциации «Элитные семена Татарстана».

Фаниль Валиев: «Сою выращиваем для животноводства. У нас она занимает примерно 120 гектаров площадей» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Наше основное направление – семеноводство. Сою выращиваем для животноводства. У нас она занимает примерно 120 гектаров площадей. Несмотря на засушливое лето, в прошлом году нам удалось собрать по 13 центнеров с гектара, а при благоприятных погодных условиях соя дает 18-20 центнеров с гектара. На обогащенной после сои почве стараемся выращивать яровую пшеницу. Под сою вводим удобрения в больших объемах, это себя оправдывает, так как это бобовая культура, она после себя оставляет много азота, улучшает качество почвы.

В хозяйстве “Авангард” имеется свиноферма, соя считается для свиноводства кормовой добавкой с большим содержанием белка, ее надо проводить через экструдер и применять в обработанном виде.

Соя также используется в пищевой промышленности. Например, при производстве масла из семян сои получают дополнительное сырье – соевый шрот.

Но все же соя не заменяет мясо, потому что у животных белков своя структура, в них есть незаменимые аминокислоты. Полноценно заменить мясо может только мясо, но поскольку сегодня проблема продовольствия стоит, можно добавлять сою, хорошая поддержка в такое время», – пояснил Фаниль Валеев.

Технология выращивания сои включает в себя вспашку земли и введение удобрений с осени. Особенностью сои является низкое расположение бобов на стебле, что создает проблемы при жатве. В дождливые годы уборка сои оказывается затруднительной, и существует большая вероятность, что культура останется на полях неубранной. «Урожай у сои не очень высокий, но из-за невысокой стоимости ее выращивание себя оправдывает. Горох может дать до 23-25 центнеров с гектара, а соя максимум 18-20 центнеров. Но с точки зрения прибыли это выгодно», – сказал специалист.

Сейчас в хозяйстве уже подготовлены семена для посева, их производят в самом «Авангарде». Из-за раннего созревания предпочтение отдается сорту Миляуша. «Поздние сорта более урожайные, но есть трудности в уборке – в наших климатических условиях они немного не дозревают. Для уборки используем специальную жатку», – рассказал агроном.

Соя – теплолюбивое растение, в северных районах может не прижиться, однако ученые занимаются выведением адаптированных к климату Татарстана сортов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В то же время использовать сою как кормовую добавку для КРС нерентабельно, отметил Фаниль Валеев. Также есть необходимость соблюдать требования севооборота.

«Учитывая вводимые в почву гербициды, после сои можно выращивать только определенные виды культур. Например, кукуруза, свекла чувствительны к этим веществам, поэтому отдается предпочтение яровой пшенице, ячменю», – рассказал агроном.

Руководитель института Рустам Низамов при этом отметил, что на площадях, где выращивалась соя, все-таки можно сеять и кукурузу, и свеклу, но лучше этого не делать. «Скорее всего, в Буинске, будучи очень хорошими агрономами, чередуют растения со стержневой и мочковой корневой системой. Соя – культура со стержневым корнем, и свекла тоже, поэтому лучше такие культуры друг за другом не сеять», – пояснил ученый.

«Технология непростая, но результативность высокая»

На встречу также приехал агроном одного из хозяйств Самарской области. Гость поделился, что в их хозяйстве сою выращивают давно и она ежегодно приносит прибыль. Кроме того, цена на этот продукт уже 15 лет остается высокой.

Председатель Соевого Союза ПФО Олег Михеенко (слева) остановился на питательных свойствах сои Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У вас в Татарстане хорошо развито животноводство, это для вас незаменимая кормовая добавка для скота и птицы. В самом начале нужно на небольшой территории испытать эти технологии, технику, и только получив опыт, переходить на большие площади», – посоветовал он татарстанским коллегам.

Соя может быть включена и в пищевую промышленность, однако надо заниматься ее специальными сортами. «В Китае, Японии сою выращивают для еды, а мы занимаемся в животноводческих целях», – отметил он.

Председатель Соевого Союза ПФО Олег Михеенко остановился на питательных свойствах этой культуры.

«Животноводство, птицеводство не могут развиваться без сои, поскольку она очень питательная, в свиноводстве и птицеводстве она занимает около 30 процентов рациона. В России сои не хватает, это одна из завозимых из-за границы культур. Россия соей обеспечена на 60 процентов, 40 процентов – импортное сырье. Соя находится в центре внимания в рамках национальной программы “Устойчивое развитие сельских территорий”.

Сою надо производить. Татарстан по климатическим условиям очень хорошо подходит. Технология непростая, но результативность высокая. Государственная поддержка большая. Надо обмениваться опытом, выбирать правильные технологии, правильную технику, правильные семена. Поэтому мы создали Соевый Союз. Должна быть возможность выгодной реализации. Селекционеры могли бы сообща выводить для сельского хозяйства современные качественные сорта. Хотелось бы, чтобы новые сорта отвечали требованиям времени», – сказал Михеенко.

Справка: Соя – однолетняя бобовая культура, выращивается во всех частях света. Считается, что соя была окультурена в Китае примерно 3 тысячи лет назад до нашей эры. Соя является сырьем для многих пищевых продуктов, из-за высокого содержания белка ее также используют как замену молоку и мясу. Лидеры по выращиванию этой культуры – США, Бразилия, Аргентина, две трети производимой продукции экспортируется в Китай. С 2004 года объемы выращивания сои в России растут (392 тыс. тонн в 2003 году, 554 тыс. тонн – в 2004-м, 4645 тыс. тонн – в 2019 году). С 2020 года реализуется программа по поддержке регионов – производителей сои.

Автор: Гульнар Гарифуллина, intertat.tatar; перевод с татарского