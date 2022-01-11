Мясников назвал причину возникновения новых штаммов Covid-19

Новые штаммы коронавирусной инфекции появляются из-за заражения людей с иммунодефицитом. Таким мнением в эфире телеканала «Россия 1» поделился врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, попадая в организм таких людей, Covid мутирует значительно быстрее, чем в других случаях.

«Если в норме мутация коронавируса может занять годы, то внутри больного с иммунодефицитом <...> В Кембридже был пациент с лимфомой, у него там нашли сотни мутаций. Около десяти лет потребовалось бы природе. Это инкубаторы новых вирусов. И омикрон так возник. И следующие вирусы будут среди больных с иммунодефицитом, которые заразятся», — заявил медик.

Он отметил, что таких людей необходимо вакцинировать «тремя дозами и больше» из-за более низкого эффекта от прививки.