Мягков назвал ордынский период на Руси взаимовыгодным сотрудничеством

Ордынский период в истории Руси нельзя назвать оккупационным. Он поспособствовал росту российского государства. Такую точку зрения выразил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Эксперт назвал взаимодействие Руси и Золотой Орды «взаимовыгодным сотрудничеством».

«Оценивать этот период так, как у нас раньше оценивали и как на Западе оценивают до сих пор, мол, Русь отстала на 240 лет, – это совершенно неправильно», – приводит слова Мягкова ТАСС.

По его словам, Золотая Орда имела развитую государственную систему, и Русь «получила оттуда многое из опыта государственности».