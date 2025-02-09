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Общество 9 февраля 2025 16:55

Мягков назвал ордынский период на Руси взаимовыгодным сотрудничеством

Ордынский период в истории Руси нельзя назвать оккупационным. Он поспособствовал росту российского государства. Такую точку зрения выразил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Эксперт назвал взаимодействие Руси и Золотой Орды «взаимовыгодным сотрудничеством».

«Оценивать этот период так, как у нас раньше оценивали и как на Западе оценивают до сих пор, мол, Русь отстала на 240 лет, – это совершенно неправильно», – приводит слова Мягкова ТАСС.

По его словам, Золотая Орда имела развитую государственную систему, и Русь «получила оттуда многое из опыта государственности».

#история #история россии #РВИО #золотая орда
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