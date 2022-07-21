Мягкое, в кокосе и в гранулах: В казанском парке Горького состоится фестиваль мороженого

В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Казани состоится фестиваль мороженого. Событие будет проходить два дня — 30 и 31 июля — с полудня до 21.00. Локация — зеленое поле общественного пространства.

В этом году 20 производителей мороженого, десертов и лимонадов предложат сладкие угощения на любой вкус.

«На фестивале будут представлены как классические варианты мороженого, так и необычные. Например, жареное, гавайское, мягкое, мороженое в кокосе и в гранулах», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь Дирекции скверов и парков Гузель Ахметгалиева.

Мероприятие пользуется популярностью как среди юных гостей и жителей Казани, так и взрослых: в этом году оно состоится в четвертый раз. «В 2021 году фестиваль мороженого собрал 10 тыс. гостей», — уточнила собеседница агентства.

Развлекательная программа фестиваля будет включать выступления артистов и диджей-сеты на музыкальной сцене, детскую зону, несколько зон активностей на любой вкус. Отдохнуть и устроить пикник можно будет в зоне отдыха, а для летних кадров будет организована фотозона. Вход свободный.