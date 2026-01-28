«Мягкое давление» и замедление трафика: что стоит за техническими сбоями Telegram

Депутат Госдумы Михаил Делягин высказался о возможной блокировке Telegram в России. Роскомнадзор официально отрицает какое-либо вмешательство в работу сервиса, однако в последние месяцы в стране наблюдается ухудшение качества работы мессенджера. Что значит Telegram для России и возможна ли его блокировка – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Фото: © «Татар-информ»

Не инсайд, а предположение

Заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин взбудоражил информационное пространство заявлением о том, что Telegram якобы «полностью заблокируют к выборам в сентябре 2026 года» по «схеме YouTube».

«Это произойдет к выборам, которые состоятся в сентябре 2026 года. Telegram заблокируют по схеме YouTube. Но часть аудитории все равно останется – это мы видим на примере Instagram*, там осталось примерно половина аудитории!» – заявил парламентарий.

Депутат считает, что мессенджер MAX станет важной средой для бизнеса. Он призвал предпринимателей «искать выход между струйками» и учитывать, что в условиях падения уровня жизни люди стремятся сохранить привычный образ жизни, что создает ниши для нового бизнеса.

После того как тема мгновенно разлетелась по медиа, Михаил Делягин заявил ТАСС, что его высказывания о возможной блокировке Telegram в России к сентябрю являются предположением, а не инсайдом.

Депутат Госдумы Михаил Делягин высказался о возможной блокировке Telegram в России Фото: © Виталий Белоусов / РИА Новости

«Включайте критическое мышление»

Депутат Госдумы Евгений Попов сразу же опроверг заявление своего коллеги о блокировке Telegram.

«Друзья, когда читаете подобное – включайте критическое мышление», – отметил Попов в своем телеграм-канале.

Действительно, официальная информация о реальной блокировке Telegram никогда не придет от депутата Госдумы, особенно из непрофильного комитета. Депутат Михаил Делягин здесь явно занялся не своим делом.

Слухи и высказывания отдельных политиков о «скором запрете Telegram» появляются регулярно, особенно когда нужно собрать охваты и запустить волну тревоги. Но каждый раз все заканчивается одинаково – выясняется, что это не факты, а чье-то предположение, поданное как решенный вопрос.

На данный момент по-прежнему нет никакой достоверной информации о планах окончательной блокировки Telegram в России – по крайней мере, на уровне подтвержденных решений и обсуждений.

Telegram якобы «полностью заблокируют к выборам в сентябре 2026 года» по «схеме YouTube» Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы против блокировки

Против блокировки в своем телеграм-канале также выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«Друзья, пора защитить Telegram от блокировки! Мы помним: Roblox, Discord и Instagram* в России блокировали без предупреждения. Все узнавали об этом постфактум, когда что-то изменить было почти невозможно. С Telegram история не должна повториться. Нужно действовать на опережение», – завил депутат.

Он предложил подписать петицию против блокировки Telegram.

«Это покажет, как много граждан России хотят пользоваться мессенджером. Тогда не получится сказать, что эта блокировка «в интересах людей». Второе: я предлагаю всем подписать открытое письмо к Павлу Дурову с призывом открыть представительство Telegram в России. Это формальное, но ключевое требование нашего законодательства. Чаще всего чиновники объясняют блокировки тем, что у соцсети нет представительства в России – и значит, не с кем выстраивать диалог. Если Telegram выполнит это требование, то лишит Роскомнадзор оснований для блокировки. Я с большим уважением отношусь к Павлу Дурову и к тому, что он сделал для развития интернета во всем мире. Думаю, что наши ценности в отношении свободы слова и цифровых прав совпадают. И если офис Telegram в России защитит эти ценности, это будет правильный шаг. Чем больше подписей, тем яснее сигнал: Telegram нужен людям», – высказался вице-спикер Госдумы.

Блокировка YouTube в России проходила поэтапно, начиная с замедления трафика в июле 2024 года Фото: © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Аналогия с YouTube

Предположение о блокировке Telegram в России со стороны Делягина вызвало крайне негативную реакцию в медиасфере – от возмущения до паники. В России Telegram действительно стал критически важным инструментом влияния и коммуникации – каналом, который уже встроен в информационную экосистему настолько глубоко, что его потеря воспринимается как угроза.

Кроме того, заявление Делягина легло не на пустую почву – мы уже наблюдали, как в России шла блокировка YouTube (на этот пример депутат и ссылался).

Напомним, что блокировка YouTube в России проходила поэтапно, начиная с замедления трафика в июле 2024 года, которое власти объясняли «деградацией» инфраструктуры Google Global Cache, антироссийской политикой платформы, отказом Google хранить данные россиян локально и блокировками российских каналов. К декабрю 2024 года замедление стало настолько сильным, что фактически парализовало работу сервиса, хотя полной блокировки IP-адресов не произошло, и пользователи массово перешли на VPN.

Словно подтверждая предположения Делягина, с августа 2025 года в России фиксируется замедление голосовых и видеозвонков через Telegram. В 2025 году отмечались временные полные блокировки мессенджера в отдельных регионах (Чечня, Дагестан) «из соображений безопасности». С начала января 2026 года пользователи массово жалуются на медленную загрузку видео, «тяжелых» файлов и сбои при отправке сообщений.

Как видим, в России все пока происходит в соответствии со сценарием «мягких ограничений», схожих с теми, что применялись к YouTube. Может быть, Делягин в своем предположении не так уж и неправ?

По состоянию на 16 января 2026 года Роскомнадзор отрицал введение новых ограничительных мер, называя работу Telegram стабильной в рамках текущих настроек, что часто противоречит жалобам пользователей на местах.

Позиция самого руководства Telegram пока неконструктивна: приходится констатировать, что Павел Дуров не торопится выполнять ключевые требования российского законодательства. В частности, он до сих пор не открывает представительство Telegram в России.

Получается, что на данный момент Telegram в России находится в стадии «принуждения к сотрудничеству» через техническое замедление трафика, но полной блокировки на всей территории страны пока не введено.

Telegram стал для России ключевой платформой, объединяющей функции мессенджера, медиа и политического инструмента Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости

Почему для России так важен Telegram

Потому что сегодня Telegram стал для России ключевой платформой, объединяющей функции мессенджера, медиа и политического инструмента. Аудитория мессенджера в РФ в ноябре 2025 года достигла 105 млн пользователей – колоссальная цифра.

Для российского бизнеса Telegram тоже крайне значим: по данным опросов, для 66% предпринимателей он является основным источником отраслевых новостей. Кроме того, Telegram остается основной платформой для корпоративного общения и взаимодействия с клиентами.

По сути, Telegram фактически потеснил традиционные СМИ и заменил заблокированные соцсети. В создание и развитие российских каналов вложены огромные ресурсы, и быстро перенастроить аудиторию на отечественный аналог сервиса (например, мессенджер MAX) невозможно.

Кроме того, Telegram сегодня в России выполняет важную связующую функцию: это единственный надежный способ связи с соотечественниками за рубежом, мигрантами и родственниками в условиях международной изоляции.

Да, государство и рынок действительно последовательно укрепляют отечественную цифровую инфраструктуру – сервисы, платежные системы, магазины приложений, коммуникационные каналы. Есть планы быстрыми темпами совершенствовать национальный мессенджер MAX, и это действительно хороший, логичный путь – повышать удобство, безопасность и функциональность, чтобы у страны был свой устойчивый инструмент связи на случай любых внешних сценариев.

* Принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в РФ