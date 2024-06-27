«Мягкая экономия»: финансовые фишки, которые существенно помогают сберечь свои доходы

Мягкая экономия: как сберечь деньги

Представим ситуацию: вы пытаетесь накопить на исполнение мечты, будь то дорогой смартфон, долгожданный отдых, первоначальный взнос на ипотеку. Сначала вы включаете режим жесткой экономии, перестаете тратиться на все, что приносит радость, но в итоге срываетесь, как это бывает с диетой. Мы угадали?

Но есть и другой путь — методика «мягкой экономии». Это система эффективного управления деньгами, которая не подразумевает жестких ограничений.

Первый шаг — проанализируйте ваши расходы. Для того достаточно зайти в мобильное приложение банка и посмотреть траты по категориям. Второй — оцените незаметные и повторяющиеся траты, которые в сумме значительно сокращают ваш личный или семейный бюджет. Третий — сократите или исключите эти «скрытые расходы», и тем самым сможете эффективно распорядиться деньгами.

Какие скрытые расходы чаще всего встречаются в личных финансах?

● Комиссия при оплате услуг

Все мы ежемесячно оплачиваем коммунальные и другие услуги. Обычно комиссия составляет от 0,5–2% от суммы операции в зависимости от финансовой организации. Казалось бы, что такое 2%? Но это ежемесячная и даже ежегодная статья расходов. По последним данным, средний платеж за коммунальные платежи в Татарстане был около 7,5 тыс. рублей. Подсчитаем: 2% от 7500 × 12 = 1800 рублей. Согласитесь, эту сумму можно потратить эффективнее?

● Платные подписки

Наверняка вы оказывались в ситуации, когда покупали подписку онлайн-кинотеатра или стримингового сервиса на короткий срок. Например, чтобы посмотреть новый сезон любимого сериала или прослушать одну аудиокнигу, которую вам порекомендовали. Но обычно плата за такие подписки списывается ежемесячно в автоматическом режиме. Проверьте, нет ли в списке ваших трат таких подписок, про которые вы и думать забыли, а они все еще опустошают ваш кошелек.

● Импульсивные покупки

Здесь речь пойдет о незапланированных покупках, которые вы делаете быстро и зачастую под влиянием эмоций. Вот, например, вам сегодня грустно, и вы решили порадовать себя вкусным тортиком. Или заскучали в аэропорту и купили кофе по завышенной цене.

Иногда импульсивные покупки совершаются из-за красивой упаковки или потому, что товар ассоциируется у вас с чем-то приятным. Советуем завести привычку составлять списки необходимых трат и четко ему следовать, а также отслеживать, под влиянием каких эмоций вы совершаете покупку.

● Мобильная связь

Давно ли вы изучали, сколько ГБ интернета, минут и SMS-сообщений тратите ежемесячно? Советуем заглянуть в приложение мобильного оператора и выбрать тариф под ваш реальный запрос, чтобы не переплачивать за ненужные услуги.

● Хранение денег «под матрасом»

Самым популярным способом сбережений является хранение накоплений в наличном виде дома (37%), следует из исследования Национального агентства финансовых исследований. Не удивительно — присутствие в доме налички, которая может пригодиться в трудную минуту, успокаивает.

Но если речь идет о финансовой подушке или крупных сбережениях, то банковский вклад эффективнее денег «под матрасом». Инфляция продолжает расти — прогнозируется, что в 2024 году она составит 8,29%. В этих условиях наличка достаточно стремительно обесценивается, поэтому такой способ хранения в течение долгого времени неэффективен.

В конце концов, наличные могут украсть, деньги могут сгореть во время пожара или прийти в негодность во время потопа.

Лайфхаки, которые помогут сократить лишние траты

● Изучить привилегии для зарплатного клиента вашего банка

Получаете зарплату на карту? Тогда ознакомьтесь поближе с дополнительными преимуществами своего зарплатного проекта на сайте банка или же по горячей линии.

Какие дополнительные возможности дают банки? Можно совершать определенные платежи без комиссии в адрес бюджетных организаций (за государственный детский сад или за коммунальные услуги), получить выгодный процент по вкладу или сберегательному счету.

По закону каждый человек может самостоятельно выбрать финансовую организацию, в которой ему удобнее получать свою заработную плату. Если работодатель предлагает свой банк обслуживания, а вас не устраивают предоставляемые привилегии, то можно изучить предложения и перевести зарплату. Еще один простой способ получать привилегии зарплатного обслуживания — подключить регулярное пополнение карты ВТБ и ежемесячно переводить без комиссии минимальную на сумму от 9 тыс. рублей.

● Не платить комиссию при переводах в другие банки

Сэкономить на переводах в другие банки возможно, если следовать простым правилам:

1. Изучить лимиты своего банка на переводы

2. Стараться совершать переводы через систему быстрых платежей (СБП). Сейчас к ней подключены все крупнейшие банки страны – более 200 организаций. Клиенты ВТБ могут переводить до 30 млн рублей на свои счета в другие банки и до 1 млн рублей другим людям совершенно бесплатно.

3. Выпустить для семьи дополнительные карты или платежные стикеры к своему счету, чтобы экономить на ежедневных переводах и совместно контролировать траты, избегая импульсивных покупок.

● Откройте сберегательный счет

В рамках «мягкой экономии» будет разумно открыть накопительный счет, чтобы не потерять часть средств и не уменьшить свою покупательскую способность.

Банк тоже начисляет по нему процент (обычно можно выбрать ежедневное начисление или ежемесячное). Но его главное отличие от вклада в том, что можно снять деньги в любой момент с теми начислениями, которые удалось получить за время размещения денег на счету.

Например, банк ВТБ предлагает приветственную ставку 18% в течение трех месяцев. То есть ваша сумма будет увеличиваться на 1,5% ежемесячно при официальной инфляции в 0,37%, и таким образом деньги не только не обесценятся, но и принесут прибыль.

Обратите внимание на кешбэк

Кешбэк является эффективным инструментом мягкой экономии, позволяя клиентам банков получать дополнительную финансовую выгоду от покупок по картам без значительных усилий.

Для того чтобы увеличить свой ежемесячный кешбэк, заранее выбирайте категории для начисления кешбэка с учетом планируемых трат. Стоит изучить разные программы лояльности на рынке. Например, теперь клиентам ВТБ доступен кешбэк рублями, а не мультибонусами – до 25% в выбранных категориях.

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Фото: пресс-служба Банк ВТБ (ПАО)