news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
ЛНР и Татарстан 18 августа 2025 23:32

Мячи и маты: Минспорта Татарстана отправило спортинвентарь в Рубежное

Читайте нас в
Телеграм
Мячи и маты: Минспорта Татарстана отправило спортинвентарь в Рубежное
Фото: пресс-служба Минспорта РТ

В соответствии с целями государственной программы «Спорт России» и в целях популяризации физической культуры среди детей и молодежи Министерство спорта РТ совместно с Федерация бокса РТ организовали закупку и отправку спортивного оборудования для образовательных учреждений подшефного Татарстану города Рубежное на Луганщине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня, 18 августа, из Чебоксар отправился груз с оборудованием, который станет частью оснащения школ и детских садов Рубежного в новом учебном году.

В частности, закуплены:

– мячи (футбольные, волейбольные, баскетбольные),
– ворота для мини-футбола,
– волейбольные стойки с сетками,
– баскетбольные комплекты,
– гимнастические маты и оборудование,
– столы для настольного тенниса,
– спортивная форма,
– инвентарь для силовых тренировок.

Первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов заявил, что данный инвентарь поможет учащимся заниматься на уроках физкультуры и в спортивных секциях.

Инициатива направлена на создание условий для занятий физической культурой и спортом.

#Минспорта РТ #Рубежное
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение жаркой погоды в Татарстан в эти выходные

Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение жаркой погоды в Татарстан в эти выходные

18 августа 2025
Визит к Трампу: зачем лидеры Европы поехали за Зеленским в США и что из этого выйдет

Визит к Трампу: зачем лидеры Европы поехали за Зеленским в США и что из этого выйдет

18 августа 2025