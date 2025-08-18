Мячи и маты: Минспорта Татарстана отправило спортинвентарь в Рубежное
В соответствии с целями государственной программы «Спорт России» и в целях популяризации физической культуры среди детей и молодежи Министерство спорта РТ совместно с Федерация бокса РТ организовали закупку и отправку спортивного оборудования для образовательных учреждений подшефного Татарстану города Рубежное на Луганщине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сегодня, 18 августа, из Чебоксар отправился груз с оборудованием, который станет частью оснащения школ и детских садов Рубежного в новом учебном году.
В частности, закуплены:
– мячи (футбольные, волейбольные, баскетбольные),
– ворота для мини-футбола,
– волейбольные стойки с сетками,
– баскетбольные комплекты,
– гимнастические маты и оборудование,
– столы для настольного тенниса,
– спортивная форма,
– инвентарь для силовых тренировок.
Первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов заявил, что данный инвентарь поможет учащимся заниматься на уроках физкультуры и в спортивных секциях.
Инициатива направлена на создание условий для занятий физической культурой и спортом.