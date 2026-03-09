«Мы знаем, кто нас защищает»: жители Татарстана запустили тренд с Рустамом Миннихановым

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» ​

В социальных сетях набирает популярность новый тренд, участники которого называют Раиса Татарстана своим защитником. Пользователи публикуют десятки видео, где на вопрос, не страшно ли им жить в республике, уверенно отвечают, что их надёжно оберегает Рустам Минниханов, сообщает Татарстан News в своей Телеграм-канале.

Местный флешмоб стал своеобразным ответом на аналогичные ролики, ранее появившиеся в других странах, где жители выражали доверие главам своих государств.

Видео: t.me/ttrstnnws