«Мы знаем, что Бог – един»: вопросы Ислама и Православия обсудили на форуме в Москве

Вопросы взаимодействия ведущих мировых религий, разрушение нравственных ориентиров, российский и международный опыт в этой сфере стали темой обсуждения международной конференции «Православие и ислам – межконфессиональный диалог в достижении глобального мира», которая прошла 15 ноября в Центре Императорского палестинского православного общества в столице РФ.

Мероприятие является одним из ключевых в работе Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» по поддержке диалога между религиозными, интеллектуальными и культурными организациями.

Главной целью мероприятия стало объединение усилий государственных, религиозных, общественных, образовательных и научных структур в развитии межконфессионального диалога.

Организатором конференции выступила ГСВ совместно с Императорским палестинским православным обществом, Постоянным представительством РФ при Организации Исламского сотрудничества. Русская православная церковь и духовные управления мусульман России также оказали поддержку в проведении мероприятия.

В работе конференции в онлайн и оффлайн формате приняли участие общественные, политические и религиозные деятели из России и зарубежных стран. Всего было зачитано 19 докладов.

Эксперты отметили вызовы, с которыми сталкивается современный мир и роль диалога между представителями двух конфессий. Также участники говорили о важности образования в развитии межрелигиозного диалога.

Мероприятие началось с приветствия Президента Татарстана, председателя Группы Рустама Минниханова, которое зачитал заместитель председателя ГСВ «Россия – Исламский мир» Фарит Мухаметшин.

Минниханов отметил, что конференция проходит в памятный год 1100-летие принятия ислама Волжской Болгарией, что, по его словам, во многом определяет межконфессиональный и межнациональный вектор развития.

«В России большое внимание уделяется межконфессиональному опыту укрепления межнационального согласия», – отметил Президент РТ.

Заместитель председателя ГСВ, заместитель председателя Комитета Совета по международным делам, Чрезвычайный и Полномочный посол Фарит Мухаметшин подчеркнул, что современный мир постоянно сталкивается с вызовами, которые угрожают безопасности мира, а данная конференция нацелена на сохранение духовных нравственных опор человечества.

«Достижение мира посредством межконфессионального диалога в этом контексте – очень важно», – добавил он.

Председатель Императорского Православного Палестинского общества Сергей Степашин отметил, что сегодня происходит не диалог, а разговор ислама и православия об общих целях в борьбе с общим злом.

Заместитель МИД России Михаил Богданов передал участникам конференции обращение министра иностранных дел Сергея Лаврова, в котором отмечалась важность традиционных ценностей.

«Убеждены: общечеловеческая солидарность должна опираться на непреходящие традиционные ценности, общие для основных конфессий и культур. Российская дипломатия будет и далее продвигать данную тематику на различных международных площадках, способствовать наращиванию широкого межцивилизационного и межрелигиозного партнерства».

Политик отметил, что конференция внесет свой вклад в общие усилия по укреплению дружбы и доверия между народами и позволит выработать востребованные практические рекомендации.

Верховный муфтий России Талгат хазрат Таджуддин сказал, что Ислам и Православие – это религии единого Бога, а диалог между ними длится столетиями. Талгат хазрат отметил, что отношения между двумя конфессиями должны быть основаны на коранической заповеди: «Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде».

Митрополит Казанский и Татарстанский владыка Кирилл рассказал участникам конференции о богобоязненности как о основе любой религии и диалога между ними.

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Апти Алаудинов, который сейчас находится на передовой на Донбассе. Он отметил, что мусульмане и христиане должны объединится, и об этом сказано в священных писаниях.

«Настанут времена, когда мусульмане и христиане объединятся… Каждый из нас может называть Бога как хочет, но мы знаем, что Бог – един», – заявил Алаудинов.

Алаудинов подчеркнул, что Ислам и Православие – две самые близкие религии, а мусульмане-граждане РФ принимают возложенные на них обязательства и наряду с православными, встают на защиту божьих ценностей и Родины.

«Если мы не сможем объединится и сделать, то дело, для которого мы призваны, мы будем преступниками», - сказал он.

Большинство экспертов отметили, что общие ценности Ислама и Православия способствуют сохранению нравственности и являются сильнейшим инструментом борьбы с разрушением общества и всеобщим злом.

По итогам конференции были поставлены конкретные цели, среди которых духовное и нравственное воспитание молодежи, развитие социальных проектов и религиозного образования и укрепление межрелигиозного диалога.

На основе докладов международной конференции будет опубликован итоговый информационно-аналитический материал на трех языках: русском, английском, арабском языках.