В татарстанском кадетском корпусе имени Г. Сафиуллина в Нижнекамске состоялся турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти выпускника учебного заведения — Александра Осипова. Молодой человек погиб в ходе специальной военной операции на Украине в марте 2022-го. Ему было 24 года.

«Мы живем во времена героев. Людей, которые являются маякам и достойным примером. Они живут и жили по нравственным законам любви, добра и служения. Вот таким был наш выпускник Саша Осипов. Много таких парней мы выпустили. На его похоронах мы задумали организовать турнир по АРБ. Он был замечательный спортсмен», — рассказала директор корпуса Ирина Плаксина.

На турнире присутствовали родители Александра Осипова. Их обрадовало, что имя сына в кадетском корпусе не просто помнят, а стараются увековечить.

«Всем огромное спасибо, что вы это помните, не забываете. Ребятам хочу пожелать успехов, чтобы ставили цели перед собой, шли к ним и добивались. А мы, взрослые, всегда вас поддержим и будем с вами рядом», — отметила мать погибшего военнослужащего.

В турнире участвовали более 50 человек. Среди них были кадеты корпуса, воспитанники спортивных школ города, а также учащиеся из Набережных Челнов, Заинска и Елабуги. Одни занимаются рукопашным боем много лет, для других это были первые соревнования.

В корпусе надеются, что в будущем турнир по армейскому рукопашному бою имени Александра Осипова будет развиваться и достигнет больших масштабов, а его участники будут получать опыт и высокие разряды.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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