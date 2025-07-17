«Мы живем лучше, чем в городах»: Раис Минниханов – о «Нашем дворе» и развитии районов

В селе Богатые Сабы состоялся фестиваль добрососедства «Наш двор». Местом встречи стал уютный Парк семьи Gaila Park – один из новых символов благоустроенного и заботливо обустроенного района.

На мероприятии вспоминали, с чего начиналась программа «Наш двор», как она изменила облик татарстанских дворов и как повлияла на повседневную жизнь людей. Спикеры отметили, что инициатива стала настоящим социальным проектом с человеческим лицом, в котором ключевую роль сыграли сами жители.

Со сцены к землякам обратился секретарь Сабинского отделения партии «Единая Россия» Раис Минниханов. Его речь вызвала живой отклик у собравшихся.

«Добрый день, земляки, гости! В нашей республике идет серьезная работа. Изменения происходят каждый день. Спасибо за это руководству республики, предприятиям и организациям. Благодаря этим усилиям мы живем прекрасной жизнью. Это также зависит от нашего единства», – подчеркнул он.

Говоря о развитии Сабинского района, Раис Минниханов отметил: «Наша большая работа началась на республиканском уровне – по созданию удобств, по благоустройству территорий. Она проводится и в нашем районе. Думаю, эта работа будет продолжаться, потому что нам есть над чем поработать. Если мы правильно проведём выборы в будущем, то продолжение этих проектов обязательно будет».

В его словах прозвучала гордость за родной район.

«Где бы вы ни были, если сравнить, – очень мало людей живут так, как мы живем на нашем уровне. Что касается деревень – мы живем лучше, чем в городах. Через год-два, наверное, переехать в Сабы будет некуда: создаются новые рабочие места, жизнь хорошая. Все это – ваши усилия. Вы работаете, понимая друг друга. Богатство республики – это вы. Вы должны и впредь нас объединять», – отметил выступающий.

Завершая выступление, Раис Минниханов выразил уверенность: «Думаю, вы довольны сегодняшней жизнью. От вас зависит, будете ли вы и завтра жить в таком удовлетворении. Надеюсь, мы и дальше будем уважать друг друга и жить хорошо».

Фестиваль в Сабах завершился церемонией вручения благодарственных писем Рустама Минниханова жителям многоквартирных домов, которые активно участвовали в реализации программы.

После официальной части гостей фестиваля ждал подарок – спектакль Атнинского татарского государственного драматического театра имени Габдуллы Тукая. Постановка прошла в рамках культурной программы «Лето в Татарстане».

Параллельно с основными площадками фестиваля работали информационные пикеты партии «Единая Россия». Агитаторы раздавали материалы в поддержку кандидата от партии на должность Раиса Республики Татарстан – Рустама Минниханова.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет.

На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 миллиона татарстанцев, в том числе более 300 тысяч детей.