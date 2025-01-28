«Мы же не запаздывали на полгода». В «Салавате» прокомментировали долги команды

Фото: hcsalavat.ru

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что у команды сейчас нет долгов.

По словам функционера, задолженностей перед хоккеистами нет. Он отметил, что подобные проблемы возникают уже второй сезон подряд под конец календарного года. Как сказал сам Баширов, эти вопросы носят календарный характер.

«Бывают такие проблемы. Они календарного характера, когда приходится много вопросов решать документальных. Знаете, люди, когда подписывают документы, то всегда сложности вызывают. Каждый берёт на себя ответственность. И он пока не перепроверит всё или не переложит ответственность на другого человека, сложно быстро подписать документы. Решение вроде есть политическое, потом начинается... Поэтому мы где-то запаздывали. Мы же не запаздывали на полгода. Пять-семь дней оба раза. Понятно, что хотелось бы обходиться без этого. Мы сейчас вышли вместе с правительством на ту позицию, которая позволяет нам уже четко планировать свой бюджет, формирование команды. Надеемся, что эти проблемы будут позади», – поделился Ринат Баширов в канале Хайруллин Live.

Напомним, вчера, 27 января, «Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» на выезде (3:4). Это было пятое «Зеленое дерби» в текущем сезоне.

Сейчас команда Виктора Козлова занимает третье место в таблице Восточной конференции. В следующем матче уфимцы сыграют с «Авангардом». Встреча состоится 29 января в 16:30 по мск.