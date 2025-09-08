«Мы здорово прессинговали» - Радимов об игре сборной России в матче с Катаром

Фото: media.rfs.ru

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал игру сборной России в матче с Катаром (4:1).

«У нас была мобильная средняя линия, были высокие скорости. Мы здорово прессинговали. Я бы обратил внимание на то, как высоко играла наша линия обороны. Первый тайм смотрелся очень хорошо. В этом матче роли были распределены очень хорошо. Когда надо, были длинные передачи, когда надо – короткие. Головин добавляет много уверенности нашей команде», – сказал Радимов.

В сентябре 2025 года сборная России по футболу провела два товарищеских матча. Подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Иорданией (0:0) и победили Катар со счетом 4:1.