«Мы ждем вторую Победу и обязательно ее добудем»: история 22-летнего контрактника из РТ

«У меня была нашивка: “Мама Баги”, – так и у меня появился свой позывной»

С началом СВО обычная казанская семья кардинально поменяла привычный уклад жизни – старший сын отправился на СВО, младший грезит о карьере военного, родители возят гуманитарный груз в отряд сына.

Ольга работает руководителем в клининговой компании, ее супруг – водитель. Военных в семье до сих пор не было, старший сын первым надел погоны.

Ему 22 года, его позывной Бага. В школу он пошел в шесть лет и в восемнадцать уже окончил техникум. Его призвали в армию, и там он подписал контракт. В своем юном возрасте он уже награжден медалью Жукова и медалью Суворова, имеет знак «За отличие в службе» II степени.

Блестит награда на груди и у Ольги. Она, как активный участник Союза офицерских жен и семей военнослужащих, получила медаль «Волонтер Победы». Помогает она не только части, где служит сын, но и другим бойцам.

«Я ездила к нему на СВО, отвозила гуманитарный груз. На форме у меня была нашивка на спине большими буквами: “Мама Баги”. Так и у меня появился свой позывной», – смеется Ольга.

«Не переживай – как будет возможность, я выйду на связь»

В армию сын пошел летом 2021 года. В ноябре ему исполнилось 19 лет, и через пару месяцев, он уже тогда был контрактником, его отправили на учения. 20 февраля у матери с сыном пропала связь.

«24 февраля, когда я была на работе, мне позвонила знакомая, у которой муж служит в одном отряде с моим сыном. Она сказала: “Ты знаешь, что происходит? Началась специальная военная операция!” Сын, видимо, понимал, что что-то наклевывается, поэтому заранее сказал мне: “Не переживай, как будет возможность, я выйду на связь”», – вспоминает Ольга.

Первый раз он позвонил матери только через две недели – это был звонок из госпиталя.

«Раздался звонок с незнакомого номера, была очень плохая связь, но я поняла, что это он. Сын сказал: “Мама, не волнуйся, со мной все хорошо, я получил ранение”. Он сказал, что находится в Белгородской области. Мы с мужем тут же начали собираться к нему, отпросились с работы, но вечером позвонил врач и сказал, что ему сделали операцию, мы не успеем доехать, потому что его перевезут военным бортом в Москву», – вспоминает Ольга.

В Москве была еще одна операция, потом снова перевод в другой госпиталь, на этот раз в Киров. Родители тут же помчались к сыну, благо, что ехать было недалеко.

«Нас пропустили прям в палату. Ой, когда его увидели, он на костылях плясал – прыгал, радовался нам. Он ведь мальчик еще совсем молоденький. Привезли ему много вкусняшек, он ел одновременно и сникерсы, и треугольники», – смеется сквозь слезы Ольга.

В госпиталь к бойцу приехало начальство – его наградили медалью Жукова и даже показали по телевизору, вспоминает Ольга.

«Он мало что рассказывает нам о том, где воевал, но я знаю, что они брали Изюм»

Бага быстро пошел на поправку. Ему дали отдохнуть в санатории, наградили еще медалью Суворова, а в мае он снова отправился на передовую.

«Он мало что рассказывает нам о том, что происходит на СВО. Но я знаю, что они брали Изюм. Когда он приезжал в отпуск, я его прям умоляла, чтобы он больше не возвращался туда. Он так посмотрел на меня: “Мам, ты успокойся. Давай я тебе скажу, ты только не нервничай. Так, как ты, говорит каждая мама. Кто же тогда пойдет? Я там был, я видел, что там происходит, и я ни в коем случае не хочу, чтобы ты жила так, как там”. Больше мы эту темы не поднимали, мы только топим вперед до победы. Он там – на фронте, а мы – в тылу», – рассказывает мама бойца.

Обычно родители узнают, что нужно бойцам на передовой, собирают все необходимое и сами везут в отряд к сыну. В мессенджере Ольга создала группу «Мама солдата», где вместе со своими родными, друзьями и близкими собирает помощь фронту.

«Ездим мы на своем автомобиле с прицепом. В дороге бывало всякое. Первый раз доехали спокойно, а в этот раз, в мае, у нас всю дорогу ломалась машина. Ну не хочет она ехать туда, и все. Мы рассчитывали, что приедем туда к 9 Мая, привезем всяких вкусняшек к празднику», – рассказывает она.

Переживала Ольга за продукты, которые везли, было там немало скоропортящегося.

«Командир отряда нашел нам мастеров, которые помогали чинить машину. Несколько раз мы обращались по пути в сервис. Но наша машина все-таки окончательно сдалась. Мы оставили ее на заправке в Новошахтинске, позвонили друзьям, которые за 4 часа до нас выехали в ЛНР к танкистам, повезли им буханку. Они приехали к нам на своем эвакуаторе, погрузили туда наш прицеп, и так мы доехали до наших», – говорит Ольга.

Пока друзья возвращались на границу, чтобы забрать следующий груз, Ольга смогла какое-то время побыть с сыном.

«Мы были вместе часа четыре. Когда я его вижу на передовой, я стараюсь улыбаться. Я и провожаю его всегда радостно – слез у нас никогда нет. Потому что если я буду реветь, он начнет нервничать, переживать, а ему ведь ехать в такое место, где не до этих эмоций. Там о другом нужно думать», – считает Ольга.

Младшему сыну 15 лет, он перешел в девятый класс, призыв в армию не за горами. На вопрос, не хочет ли младший сын пойти по стопам брата, Ольга отвечает очень эмоционально.

«Еще как хочет! Но я им говорю, что моя нервная система не выдержит быть мамой двоих солдат», – смеется Ольга.

«Шрамы только украшают мужчин, а седину, если хочешь, я тебе закрашу»

Мать героя признается, что после ранения сына у нее начались проблемы со здоровьем, она перенесла операцию. Бага находил возможность поддерживать мать – передавал ей цветы через своих друзей.

«Я думаю, если бы он тогда не подписал контракт в армии, то когда началась СВО, он все равно пошел бы на фронт. Он настоящий патриот, он постоянно говорит о Родине. Его мышление отличается от мыслей большинства сверстников. На 9 Мая он записал видео, в котором говорил, что мы ждем вторую Победу и обязательно ее добьемся», – поделилась Ольга.

Бага всегда по жизни идет с улыбкой, рассказывает о нем мама.

«Он сам у меня – одна большая ценность. У него очень много друзей. Мне даже как-то позвонила его учительница и сказала: “Он у вас весь день не улыбается, может, заболел? Может, его домой отпустить?”», – вспоминает Ольга.

Она говорит, что, побывав «за ленточкой», сын сильно изменился, но своего оптимизма не утратил.

«Он очень возмужал. Он как-то мне позвонил, и когда я его увидела, была в полном шоке. Чтобы его не напугать, сказала: “Ой, сынок, ты видел себя? Какой ты интересный, ты такой мужичок стал!” Но и волос седых у него очень много. Он очень переживал, что у него шрамы остались после ранения. А я его успокаиваю: “Шрамы только украшают мужчин, а седину, если хочешь, я тебе закрашу”», – говорит Ольга.

Говорят, что седина мужчинам идет, но вряд ли эта фраза о парнях двадцати двух лет от роду. Изменился Бага не только внешне – по словам матери, когда приезжает в отпуск, слышит салют или звук летящего самолета, машинально пригибается.

«И ночами он не спит, когда приезжает домой, – говорит, что война снится», – поделилась мама бойца.

Фотографии из личного архива семьи