«Мы заложники пользователей госуслуг»: Минкульт РТ подытожил работу по публичным целям

Тимур Кадыров

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Общественной палате Татарстана подвели итоги работы регионального Минкульта в минувшем году по публично сформированным целям и задачам. Перечень таковых на год вперед определяют пользователи портала госуслуг РТ голосованием за приоритетные, на их взгляд, направления, которыми стоило бы заняться тому или иному ведомству.

Народным голосованием на 2024 год было выбрано шесть приоритетных целей из 19 сформированных Общественным советом по культуре. Свои предпочтения на сайте госуслуг РТ высказали более 4,5 тыс. человек, подчеркнул заместитель председателя Общественной палаты Татарстана Тимур Кадыров.

После обсуждения итогов первой же задачи из повестки, а именно – оказывать детским и молодежным театральным студиям поддержку в популяризации их деятельности, в том числе через публикации статей о студиях в СМИ, возникли нарекания от представителей Общественного совета по культуре. Председатель Союза кинематографистов Татарстана Ильдар Ягафаров заявил, что наряду с театральным направлением нужно популяризировать среди молодежи и кинематографическое – в частности, показывать в детских лагерях фильмы передвижного проекта возглавляемого им Союза.

«Ни у кого нет возможности лоббировать свои или не свои близкие направления – так получается по итогу общественного голосования. Может быть, Союзу кинематографистов Татарстана имеет смысл через свои соцсети, каналы коммуникации с общественностью активнее влиять на этот процесс, потому что в данной ситуации мы все абсолютно заложники наших людей – тех, кто голосует на сайте госуслуг РТ за те или иные приоритетные задачи. Все прозрачно», – ответил на реплику Ягафарова советник министра культуры Татарстана Нияз Игламов.

Председателя Союза кинематографистов РТ поддержала член оргкомитета проекта «Культура для школьников» Эльвира Рысаева, выразив готовность обсудить совместные проекты в сфере кинематографии.

Главными вехами популяризации детских и молодежных театральных студий начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественными организациями Айрат Файзрахманов назвал резкий всплеск заявок в 2024 году на конкурс-фестиваль «Театральное Приволжье», а также проведение в Татарстане собственных фестивалей и конкурсов театрального искусства. Это «Заман кыңгыравы» («Колокол времени») Нижнекамского драмтеатра, Театральный фестиваль имени Гумара Марданова Атнинского драмтеатра, Республиканский фестиваль детских юношеских театров «Сайяр» театра Тинчурина, Всероссийский фестиваль бэби-театров Мензелинского драмтеатра.

Единогласным голосованием публичная цель популяризации детской и молодежной театральной деятельности была признана выполненной.

Ежегодно треть мероприятий подведомственных учреждений Минкульта Татарстана проводится бесплатно для представителей социально незащищенных групп населения. Так что вторую публичную цель минувшего года реализовать было нетрудно – на 5% увеличить посещаемость инвалидами, пенсионерами, детьми из многодетных семей, детьми-сиротами и так далее мероприятий о культуре и традициях народов Татарстана. В основном такие мероприятия проходят в театрах, в цирке, в библиотеках и в музеях.

«Очень популярны цирк и кукольный театр. Площадки по своим возможностям предоставляют бесплатный доступ льготным категориям, театры самостоятельно устанавливают льготы. Наиболее успешный результат показал в прошлом году театр Тинчурина – более 11 тыс. человек посетили его спектакли на благотворительной основе, в 2023 году это было около 9,5 тыс. человек. Крупные государственные музеи увеличили количество посещений льготниками почти на 5%, муниципальные музеи – на 13%», – сообщил Айрат Файзрахманов.

Фото: © mincult.tatarstan.ru

В свою очередь директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева, взяв слово, отметила, что в управляемое ею учреждение 56% посетителей пришли на бесплатной основе. Помимо бесплатных вторников, популярны программы для семей и детей-инвалидов.

Участники обсуждения также единогласно проголосовали за то, что и эта публичная цель была достигнута.

В повестке общественного обсуждения также были задачи увеличить на 5% посещаемость школьниками выставок о мировой и отечественной художественной культуре, провести литературные, музыкальные или художественные лаборатории для подростков с охватом не менее 50 авторов по каждому направлению.

Кроме того, в 2024 году народное голосование рекомендовало проводить с привлечением волонтеров культуры бесплатные культурно-зрелищные мероприятия в поддержку участников СВО и членов их семей (предоставлено более 21 тыс. билетов) и организовать не менее десяти фестивалей театрального творчества патриотической тематики с привлечением молодежных, студенческих, школьных театров Татарстана. Эти публично поставленные задачи также были признаны выполненными.

Наиболее удачными примерами работы по этим направлениям Файзрахманов назвал постановку театра кукол «Экият» по русской сказке «Марья Моревна» и лабораторию комиксов на языках народов республики от Национальной библиотеки Татарстана.

Председатель Союза фотографов Татарстана и жена мобилизованного Виктория Шигапова обратила внимание сотрудников Минкульта на то, что у их профобъединения есть несколько уже готовых отпечатанных выставок патриотической направленности. Она предложила ведомству рассмотреть возможность организации гастролей этих выставок по муниципальным районам Татарстана.

«Надеемся на вашу поддержку и помощь при формировании задач на последующие годы. Этот проект востребован, потому что благодаря ему мы можем вот так собираться, обсуждать. Это голос общественности, важно, что сегодня он услышан. Министерство культуры, органы исполнительной власти Республики Татарстан в этом направлении ведут очень активную работу», – подытожил Тимур Кадыров.