«Мы за общение регионов»: Дирекция «Время кино» создает кинокарту России

Дирекция по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино» создает кинокарту регионов России. На сайте киномпремии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка») появилась вкладка «Карта регионов», где аккумулируется вся информация о специалистах, локациях, компаниях, чьи ресурсы можно задействовать в производстве фильма.

«Потребность в таком ресурсе появилась давно. Мы не имеем базы того, чем силен тот или иной регион в области киноиндустрии. Карта регионов позволит узнать, где лучше работают ребейды (система, которая позволяет кинопроизводителю возвращать часть затраченных средств за счет федерального или регионального бюджета – прим. ред.) или кто силен актерским составом и прочим. Наша цель – объединить всю информацию. Мы за то, чтобы регионы общались, знали друг о друге», – пояснила концепцию проекта директор «Время кино» Альбина Нафигова.

На сегодняшний день на сайте возможностей регионов созданы разделы о специалистах, которых можно привлечь к работе, локациях, которые можно использовать в производстве. Кроме того, в одном из подразделов можно найти список мероприятий нацеленных на продвижение фильмов. Еще один раздел содержит информацию о компаниях в регионах, чьи ресурсы можно задействовать в производстве.

На сегодняшний день информация еще не собрана полностью – по словам Нафиговой, предстоит большой объем работы. Любой желающий может и сам внести вклад в проект, оставив информацию о своем регионе в специальной вкладке.