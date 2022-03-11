«Мы хотим турнир уровня ФНЛ?»: жена Федуна раскритиковала идею о расширении РПЛ

Бывший член совета директоров «Спартака», а также супруга владельца московского клуба Леонида Федуна, Зарема Салихова раскритиковала идею руководства РПЛ по расширению лиги до 18 команд.

По словам Салиховой, такой ход руководства может серьезно ухудшить качество футбола в высшем дивизионе чемпионата страны.

«Если 2 команды не вылетят в этом году, это нарушение спортивного принципа. Клубы становятся просто массовкой для чемпиона. Мы хотим получить по качеству турнир уровня ФНЛ? Понимаю, что лига хочет больше матчей, но лучше придумать еще один турнир или дополнительное соревнование для первой десятки. Расширение лиги приведет к снижению зрелищности и дальнейшему падению доходов клубов. Наш чемпионат еще больше потеряет в качестве», — цитирует Зарему Салихову «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что клубы РПЛ планируют принять решение по расширению лиги до 18 команд.