«Мы хотим сделать большой праздник» - Леонов о Суперкубке России по футболу в Казани

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Министр спорта РТ Владимир Леонов на Петербургском международном экономическом форуме поделился ожиданиями от Суперкубка России по футболу.

Напомним, мероприятие пройдет в Казани 12 июля.



«Я считаю, что матч за Кубок России по футболу грандиозно прошел в «Лужниках». Обладателем трофея стал московский ЦСКА, который красиво провел весь сезон в этом турнире. Яркий и исторический сезон получился в РПЛ, где интрига сохранялась до последнего сезона. Долгожданное чемпионство завоевала команда «Краснодар».

Поэтому эти два ярких коллектива мы очень ждем у нас в Казани 12 июля на одноименной арене. Огромное спасибо команде Максима Львовича Митрофанова за этот выбор, потому что шикарных стадионов в стране много. Для нас всегда приятно, когда отдают предпочтение Казани. К тому же мы, как и два года назад, когда уже матч за Суперкубок России проводился в Казани, готовы к такой ответственности. Мы хотим сделать большой праздник для всех болельщиков и на стадионе, и у экранов телевизоров», – сказал Леонов.

В битве за Суперкубок России в этом году сразятся ЦСКА и «Краснодар».