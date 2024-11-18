«Мы хотим помочь людям»: татарстанские таможенники стали донорами крови

Татарстанские таможенники решили отметить день образования своего ведомства добрым делом и поддержать акцию «Донор в погонах».

«Принимая участие в донорских акциях, мы, прежде всего, хотим помочь людям. Пусть это принесет пользу людям, а кому-то, возможно, спасет жизнь», – отметил начальник Татарстанской таможни Марат Гараев, который пошел на процедуру самый первый.

Для многих таможенников донорство уже стало частью их жизни, они являются активными донорами, спасая жизни незнакомых людей, уже долгие годы.

«Сдаю кровь уже одиннадцатый раз. Рад, что на службе нашу донорскую инициативу поддерживает руководство. Донорство дает мне ощущение гордости и радости за спасенные жизни. Дарите здоровье и будьте здоровы!», – поделился старший государственный таможенный инспектор отдела телекоммуникаций, связи и системотехнического обеспечения средств вычислительной техники информационно-технологической службы Татарстанской таможни Наиль Хасанов.