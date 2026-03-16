«Мы хотим показать красоту религии»: в Казани прошел благотворительный ифтар для детей

Фото: © Камиля Билалова / «Татар-информ»

В воскресенье, 15 марта, в казанском банкетном зале «Эмиз» в Казани в честь месяца Рамадан состоялся благотворительный ифтар для детей. В мероприятии приняли участие более 130 человек, в том числе 93 ребенка и их матери.

Организовали мероприятие предпринимательницы Земфира Валеева, Зиля Латыпова и Гульнара Ситдикова совместно с ДРКБ. Среди приглашенных на ифтар гостей были социально незащищенные, нуждающиеся, многодетные семьи, воспитывающие по семь-восемь детей, а также воспитанники детских домов.

Как отметила одна из организаторов – Зиля Латыпова, мероприятие проводится уже четвертый год подряд и с каждым годом охватывет все больше людей.

«Четыре года назад мы провели ифтар для 70 детей и 30 матерей. В этом году его организовали в большом формате. Мы хотим создать для детей настоящий праздник, чудо, показать им красоту ислама. Это мероприятие мы проводим, чтобы пробудить интерес к нашей религии и доставить радость тем семьям, которые не смогли организовать для себя подобный праздник», – пояснила она.

Для детей была подготовлена насыщенная и содержательная программа. Вечер начался с исполнения нашидов братьями Ибрагимом и Гайши Файзуллиными. Преподаватель Казанского исламского университета Миляуша Зарипова рассказала о месяце Рамадан и об основах ислама для детей и взрослых. Программа включала выступление коран-хафиза, различные викторины, игры и розыгрыши призов.

Подарки, приготовленные спонсорами, вручались не только детям, но и наставникам, преподающим в медресе. Затем дети вместе с матерями совершили коллективный намаз.

Предпринимательница Земфира Валеева поблагодарила всех, кто помог в организации мероприятия.

«В следующем году к нам присоединится еще больше людей и спонсоров, мы надеемся, что сможем пригласить еще больше детей. Мы благодарны тем, кто нам помогает, потому что мы не одни. Без поддержки мы не смогли бы провести такое грандиозное мероприятие», – подчеркнула она.

Камиля Билалова