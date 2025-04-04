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Культура 4 апреля 2025 21:00

«Мы хотим петь от души»: продюсер проекта «Родники» Ульянова посетила театр Камала

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«Мы хотим петь от души»: продюсер проекта «Родники» Ульянова посетила театр Камала

Сегодня, 4 апреля, генеральный продюсер, руководитель национального проекта песенной культуры «Родники» и президент благотворительного фонда «Равенство возможностей» Елена Ульянова посетила новое здание театра им. Г. Камала и провела встречу с фолк-группой «Ежевика».

Ульянова поделилась своими чувствами и впечатлениями о казанском театре Камала, о своем непременном ожидании концерта.

«Наша команда готовится очень старательно. Мы безумно этого ждем. Мы не только представим творчество наших ребят, но и другие направления: джаз, рок и народные песни. Для нас Родники – это переформатирование шоу-бизнеса. Мы хотим петь песни от души», – высказывается про цели и идеи проекта Ульянова.

Коллектив «Ежевика» спел для Елены Ульяновой русские народные песни «Хлебные косы» и «Степь широкая».

Руководитель казанского фолк-проекта «Ежевика» и заслуженная артистка РТ Элеонора Калашникова рассказала о будущем своего коллектива и поведала о планах на участие в мировых турнирах.

«Наша группа поет не только русские песни, но и на других языках, например, на белорусском языке. Вообще, мы бы хотели поехать на какой-нибудь мировой турнир, чтобы популяризировать русскую культуру», – высказывается Элеонора.

Участницы «Ежевики» Элина, Елизавета и Ольга сообщили о своих эмоциях и опыте в вокальном творчестве.

«Мы хотим развивать патриотизм в наших сверстниках. Мы с девочками занимаемся танцами уже давно, с самого детства. А вообще, мы хотим хорошо встретить проект «Родники», – говорят девочки.

Юные певицы сказали о долгой и старательной подготовке к предстоящему летнему мероприятию, о желании приобрести положительные эмоции от будущего концерта.

Отметим, что 1 июня 2025 года в театре им. Г. Камала города Казани состоится финал проекта «Родники.Дети», на проекте выступит казанская фолк-группа «Ежевика».

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