«Мы хотим оставить память о Татарстане»: как бойцы в зоне СВО создают газету «Дуслар»

Прямо на передовой в зоне СВО бойцы 1233-го мотострелкового полка организовали выпуск газеты «Дуслар»

Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

«Дуслар» в переводе с татарского значит «Друзья»

Газета, выпуском которой озадачились бойцы 1233-го мотострелкового полка из Татарстана, называется «Дуслар», что в переводе с татарского значит «Друзья». Военнослужащий с позывным Психолог руководит психологической службой полка и параллельно занимается выпуском газеты.

«Настоящую газету я еще не выпускал, но занимался стенгазетами в детских лагерях и школах. Всегда любил творчество, умел неплохо рисовать, писал без ошибок. У меня высшее филологическое образование, я больше двадцати лет проработал учителем русского языка и литературы в школе, поэтому мне не сложно заниматься газетой», – признался Психолог.

Военнослужащие полка рассказывают, что из газеты «Дуслар» они узнают последние новости – смотрят, как развивается ситуация на других направлениях, которые с их позиций не видны.

«Карикатуры в газете интересные. Можно свои фото там посмотреть и фото товарищей, которых давно не видели. Интересная газета, оно того стоило», – рассмеялся боец с позывным Студент.

Первый выпуск издания «Дуслар» вышел в феврале 2023 года. Газету выпускают раз в месяц Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

В «Дуслар» печатают новости СВО, Татарстана и мира, юмор и даже стихи

Первый выпуск издания «Дуслар» вышел в феврале 2023 года. Газету выпускают раз в месяц, в ней несколько рубрик. Основные – это новости СВО, затем идут новости о том, что вообще происходит в мире. Берутся они с разных ресурсов.

«Темы, связанные с Татарстаном, очень радуют наших ребят, они внимательно следят за этими новостями. Одна из самых интересных рубрик для них – о жизни нашего полка. На паре страниц иногда получается поместить фото из бытовой жизни, показать, как бойцы чинят технику, копают окопы. Конечно, демонстрируем там героев и наиболее отличившихся бойцов», – рассказал Психолог.

В газете «Дуслар» есть и поэтический раздел, в котором печатаются стихотворения, а также страничка юмористическая, которая очень важна для поддержания боевого духа бойцов. Печатают в «Дуслар» прогнозы погоды, а также сканворды.

«Основные новости мы берем с Интернета. Тем не менее свою душу в это издание я тоже вкладываю. Может быть, «Дуслар» отличается от других изданий, в чем-то она, может, хуже и не такая масштабная, но тем не менее популярностью она пользуется», – подытожил Психолог.

Военнослужащие полка рассказывают, что из газеты «Дуслар» они узнают последние новости Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

«Дуслар» создана в память о Татарстане, чтобы эту память сохранить

Командир полка с позывным Казань признался, что эта газета создана для того, чтобы сохранить важные воспоминания.

«В любой дом в Татарстане приди, ты всегда найдешь в нем газеты. Мы делаем это в память о прошлом, в напоминание о нашей республике. Мы хотим, чтобы наши воины выполняли задачи, встали на защиту страны, своей Родины, а «Дуслар» останется памятью для нас», – рассказал Казань.

Он отметил, что в газете ни о ком не забывают, пишут о днях рождения. Иногда товарищи, находящиеся в разных районах и в разных подразделениях, могут забыть о дне рождения товарища, а «Дуслар» не только напомнит, но и позволит прислать для печати свое поздравление, и бойцу будет очень приятно.

Психолог признался, что отмечает много самых разных праздников – День учителя, День филолога, День тренера, поскольку также является тренером по некоторым видам спорта, но Дня журналиста в их списке нет.

«Так получается, что много профессиональных праздников, включая и праздники на военную тематику, стороной меня не обходят, но журналистом я себя не считаю – это слишком высоко. Я думаю, что День журналистики должны отмечать те, кто этим действительно профессионально занимается, а я работаю с газетой для души», – подытожил Психолог.