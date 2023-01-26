«Мы хотим укрыть их от пуль»: в Казани волонтеры плетут маскировочные сети для фронта

Сети, которые плетут волонтеры проекта «Народная сеть», отправляются прямиком на передовую, чтобы укрыть солдат и боевую технику. Сейчас проекту не хватает рабочих рук, неравнодушных людей, готовых внести свой вклад в общее дело. Подробности в репортаже «Татар-информа».

В общей сложности за два месяца волонтеры сплели больше чем полтысячи сетей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Проект «Народная сеть» распространился на несколько городов Поволжья. В Татарстане волонтеры работают в Елабуге, Набережных Челнах, Казани и Зеленодольске. В общей сложности за два месяца они сплели больше чем полтысячи сетей – порядка двухсот из них сделаны руками татарстанских мастериц.

«Защита», «Проталина» и «Херсон»

В столице Татарстана волонтеры разместились в полуподвальном помещении, деньги на аренду которого выделил один из городских предпринимателей. Когда мы приехали в пункт, там работали десять женщин. За беседой они аккуратно переплетают ленты, продевая их в основу – ниточную сеть.

В течение дня сюда приходят работать от четырех до десяти человек. Всего здесь числится порядка тридцати волонтеров, и еще двадцать человек работают в Зеленодольске.

Юлия Маликова: «Военные сами делают заявки на нужное им количество сетей» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Вот это сеть “Защита”, там белая сеть “Проталина”, но сезон заканчивается, мы ее уже не будем делать. А это сеть “Херсон”, название выбрано по расцветкам ландшафта этой местности. Снега там практически нет, он быстро тает, поэтому там образуются вот такие проталины», – рассказывает нам во время экскурсии куратор проекта Юлия Маликова.

За два месяца Юлия научилась неплохо разбираться в защитной экипировке. Рассказывает, что сеть под названием «Туман», выполненная в серых тонах, предназначена для укрытия в городской среде. Есть и такие, которые бойцы могут сами раскрасить в нужный им цвет.

«Плетем мы мотивами, по схемам все у нас приближено к стандартам Минобороны», – уточняет куратор проекта.

На каждом плетельном станке лежат бумаги со схемами – так новым волонтерам легче обучиться, объясняет Юлия. Говорит, что новички осваиваются буквально за час. Те, кто уже всему научился, обучают новеньких, и так по кругу.

«Плетем мы мотивами, по схемам все у нас приближено к стандартам Минобороны» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Девочки у нас сами разрабатывают схемы, чтобы новые волонтеры могли прийти и сразу начать плести. Они видят необходимое количество клеток, и это значительно ускоряет работу», – добавила Маликова.

«В каждую посылку добавляем иконки и открытки»

Так называемый головной офис проекта находится в Саратове. Там работает благотворительный фонд, который собирает деньги на расходный материал. Там же волонтеры режут ткань на ленты необходимого размера, рассказывает Юлия.

«Все ленточки разной расцветки под определенную сеть. Мы используем не рулонные ткани, а остатки – так выходит значительно дешевле», – уточняет Юлия.

Перед тем как использовать материал, его проверили на горючесть и влагоотведение. Первую партию сетей испытали и сами волонтеры, и военные в полевых условиях.

Здесь же собирают и жестяные банки, из них делают окопные свечи Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Военные сами делают заявки на нужное им количество сетей. Все, что мы успели сплести, отправляем в Саратов. Там девочки шьют еще подсумки. В каждую посылку добавляем иконки, открытки и потом уже все отправляем через Донецк на первую линию фронта», – рассказывает Юлия Маликова.

Помимо этого, здесь же собирают и жестяные банки, из них делают окопные свечи. Главное, чтобы швы у тары были герметичными, уточняет волонтер.

В перерывах между плетением женщины пишут письма бойцам Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В перерывах между плетением женщины пишут письма бойцам – они благодарят их за мужество и стойкость. Складывают бумагу они треугольником, так же, как во время Великой Отечественной войны, и отправляют на фронт.

Во время экскурсии по импровизированному цеху Юлия рассказывает, что станки для плетения тоже были сделаны добровольцами – один меценат выделил средства на материал, а собрал их столяр. Мужчины работали в свое свободное время.

Станки для плетения тоже были сделаны добровольцами – один меценат выделил средства на материал, а собрал их столяр Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На больших станках делают сети размером 3 на 6 метров, они стыковочные.

«Они соединяются между собой, чтобы укрывать артиллерию, средства ПВО, блиндажи, окопы. Есть также сети 2 на 2 метра – это индивидуальная сетка для бойца, мы тоже их плетем, но сейчас больше запрос поступает на укрытия для больших объектов», – уточняет координатор проекта.

«Это не та вещь, которую будешь беречь»

Каждое изделие рассчитано на нагрузку в 300 килограммов. Но, несмотря на это, сети часто рвутся, рассказала Юлия.

«Это расходный материал. Приходится делать все новые и новые. Это ведь боевые действия, они не просто лежат на выставке. И это не та вещь, которую будешь беречь, спасать в случае чего. Надо жизнь свою спасать и заниматься своей военной работой. Там приоритеты уже другие», – говорит Юлия.

Решить проблему нехватки рабочих рук можно было бы открытием таких пунктов в разных точках города и республики Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Именно поэтому сетей фронту постоянно не хватает. А здесь очень не хватает рабочих рук. Решить проблему, по мнению координатора, можно было бы открытием таких пунктов в разных точках города и республики.

«В Зеленодольске нам бесплатно выделили маленькое помещение в 18 квадратных метров в ДК им. Горького. Пока других желающих помочь не нашлось. Было бы здорово, если бы кто-нибудь отозвался и предложил нам свой пустующий офис, к примеру», – рассказала волонтер.

«Пусть сеть до сына моего не дойдет, но я как будто для него ее сплела»

Юлия Маликова рассказывает, что сюда приходят в основном обычные жители города – часто это пенсионерки. Среди них есть и те, у кого мужья, братья или сыновья оказались на передовой.

«Одна наша волонтер говорит: “Вот я сделала сеть, и пусть она до сына моего не дойдет, но я как будто лично для него ее сплела”», – рассказывает Маликова.

Сюда приходят в основном обычные жители города, среди них есть и те, у кого мужья, братья или сыновья оказались на передовой Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сама Юлия подалась в волонтеры, как только узнала о создании проекта. Почти сразу ей предложили стать координатором.

«Я уже не могла на это все спокойно смотреть и решила попробовать, не хотела сидеть сложа руки. Уже почти два месяца я этим занимаюсь. Конечно, уходит много времени, но девочки, которые тоже мне помогают, берут кураторство в течение дня на себя. Здесь ведь нужно принимать новеньких и следить, чтобы они правильно все делали. В нашей работе не должно быть никаких огрехов, чтобы сеть была максимально эффективной и прочной», –говорит она.

Обучиться можно за час, самое главное – ответственный подход и большое желание этим заниматься Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Каждого мальчика воспринимаешь как своего сына»

Обучиться можно за час, самое главное – ответственный подход и большое желание этим заниматься. В целом работа не сложная, но есть нюансы – все эти узелочки, протяжки... Конечно, со временем женщины набили руку, и если раньше большая сеть размером 3 на 6 метров плелась в течение пяти дней, то сейчас за два. На ее создание требуется помощь шести мастериц.

Одна из опытных волонтеров – 70-летняя Тамара Тарасова. Сюда она приходит каждый день, плетет с самого утра и до позднего вечера, пока все не разойдутся.

Тамара Тарасова приходит каждый день, плетет с самого утра и до позднего вечера Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Там наши дети, мы хотим их оградить от пуль, и это наш основной мотив. Каждого мальчика ведь воспринимаешь как своего сына», – рассказывает Тамара Тарасова.

«Это ведь не так тяжело, тем более, говорят, мелкая моторика помогает от болезни Альцгеймера. Коллектив здесь хороший – сели, по очереди чайку выпили, и день незаметно проходит. И стоять не тяжело, и дома я стала все успевать потому, что день планируешь, а самое главное, ты понимаешь, что это нужно», – поделилась женщина.

Тамара Тарасова периодически приводит сюда своих подруг и родных. Говорит, что рассказывает им о том, каким полезным делом занимается, и они тоже с радостью следуют ее примеру.

«Мы тут все активные, мы называем себя комсомолками. Мы не старушки и не пенсионерки – мы комсомолки», – улыбается она.

Инна Февралева: «Сколько смогу, сколько постою» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Просто здесь люди неравнодушные», – добавляет ее подруга Инна Февралева.

«Вот пришла посмотреть, что это такое. Сколько смогу, сколько постою. Подруга позвала, мы вместе занимались рисованием когда-то, а теперь решили направить свои силы на такое хорошее дело», – рассказывает Инна.

«Первый раз пришла сегодня, меня позвала тетя. Я знала, что плетут, но не знала где», – рассказала другая женщина-волонтер.

На вопрос, почему решила свое свободное время потратить на плетение сетей, расплакалась: «Извините, я не смогу».

На вопрос, почему решила свое свободное время потратить на плетение сетей, одна из женщин расплакалась Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Какое-то время она еще пыталась плести, периодически вытирая слезы, но потом резко вышла из комнаты, так и не сумев успокоиться.

Не многие тут могут раскрыть душу, объяснила Юлия Маликова. Особых расспросов, особенно о том, у кого родные находятся в зоне СВО, тут не ведут. Все понимают, насколько тяжело ждать своих бойцов с фронта.

«Часто солдаты, получившие наши сети, записывают нам видео с благодарностью. Мы обращаем внимание на их замечания, и все очень трепетно к этому относятся», – говорит координатор проекта.

Для того чтобы присоединиться к волонтерам проекта «Народная сеть», необходимо связаться с координатором Юлий Маликовой по номеру 8 (917) 914-52-53.