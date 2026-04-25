«Мы ходим по краю бездны»: эксперт МАГАТЭ о наследии Чернобыля и защите от ядерных угроз

Роберт Ильязов – один из самых авторитетных радиологов мира, эксперт МАГАТЭ и ликвидатор, проживший в зоне отчуждения 23 года. В преддверии 40-й годовщины аварии на ЧАЭС он рассказал «Татар-информу» о том, почему современный мир находится в большей опасности, чем в 1986 году.





Эксперт МАГАТЭ, член-корреспондент Академии наук РТ Роберт Ильязов

Фото: сайт РИУ kazanriu.ru

«К 1996 году число случаев рака щитовидной железы в Белоруссии выросло в 300 раз»

Чернобыльская катастрофа стала крупнейшей техногенной трагедией в истории, но ее последствия для людей могли быть значительно менее серьезными, если бы не скрытый фактор – повальный йододефицит. Первый вице-президент Татарстанской республиканской общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль», эксперт МАГАТЭ, член-корреспондент Академии наук РТ Роберт Ильязов, написавший об этом целую монографию, уверен: пустые рецепторы щитовидной железы пострадавших людей «всосали» в себя радиоактивный йод-131.

«На десятый год после чернобыльской катастрофы число случаев рака щитовидной железы в Белоруссии выросло в 300 раз, потому что наш организм был «голоден». Радиоактивному йоду просто не было сопротивления, он занял свободные места в клетках. Те таблетки, что раздавали в первые дни, часто приносили больше вреда, чем пользы, из-за их токсичности и неправильного применения. Сегодня 80 процентов заболеваний человека так или иначе связано с недостатком йода, и в случае радиационного выброса это делает нас абсолютно беззащитными», – пояснил доктор биологических наук.

Через месяц после эвакуации людей из деревень оставшиеся в радиоактивной зоне животные заболели лучевой болезнью. Роберт Гиниятуллович впервые в мировой науке начал изучать хроническую лучевую болезнь сельскохозяйственных и диких животных. Эта работа стала основой для разработки моделей прогнозирования проявления отдаленных эффектов поражения радиацией у людей.

Фото: © Игорь Костин / РИА Новости

Ученые из Татарстана разработали «липосомальный щит»

В результате многолетней работы ученые Академии наук Татарстана создали технологию, которая может совершить революцию в сфере радиационной безопасности. Речь о липосомальном йодировании продуктов питания на основе органического йода из морских водорослей (гидробионтов).

«Мы создали систему, при которой стабильный, нетоксичный органический йод доставляется в организм через обычные продукты: молоко, хлеб, воду. Если человек потребляет такой йод ежедневно, его щитовидная железа всегда заполнена. Даже если произойдет ядерный инцидент и в воздухе появится радиоактивный йод, организму он будет просто не нужен. Он пройдет транзитом, не найдя места для оседания. Это единственный реальный способ защитить население заблаговременно», – сообщил ученый.

По словам Ильязова, инновационная разработка также решает вопрос продуктивности сельского хозяйства: коровы, получающие такие добавки, дают на 50 процентов больше молока, которое уже обогащено защитным элементом. Эта технология сегодня актуальна, поскольку человечество вынуждено сталкиваться с новыми глобальными вызовами.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

«Если произойдет катастрофа на ЗАЭС, радиоактивное облако накроет Европу, Украину, Белоруссию и дойдет до России»

Современная геополитическая обстановка заставляет эксперта МАГАТЭ думать не о прошлом, а о будущем. Роберт Ильязов считает, что возможная авария на Запорожской АЭС, увы, способна затмить своими негативными последствиями Чернобыль.

«Запорожская станция мощнее. Если там произойдет катастрофа, радиоактивное облако накроет Европу, Украину, Белоруссию и дойдет до России. Это будет в 15-20 раз масштабнее Чернобыля! Сегодня мы ходим по краю бездны. Политики, дающие команды обстреливать ядерные объекты, – это люди, идущие к самоуничтожению. Они не понимают, что радиация не знает границ и не щадит ни своих, ни чужих», – отметил он.

Собеседник «Татар-информа» также сообщил, что сегодня на Украине «в основном воюют не украинцы, а проходимцы со всего мира, приехавшие зарабатывать деньги на конфликте».

«Не надо трогать ядерные объекты, не надо их бомбить. Ядерные объекты нужны, они производят электроэнергию. <…> Сегодня в Киеве эти ребята спекулируют, занимаются провокациями в отношении ядерных объектов, а это очень опасно. Эти люди не понимают, что творят», – утверждает Ильязов.

Если, не дай бог, случится еще одна катастрофа, то радиационное облако дойдет до Татарстана, предупреждает он.

Фото: © Сергей Старостенко / РИА Новости

«Население, эвакуированное в чистые районы, называли «чернобыльскими ежиками»

Накануне 40-й годовщины аварии на ЧАЭС ученый поделился воспоминаниями о первых днях эвакуации. Он рассказал о трагедиях «самоселов» – бабушек, которые, отказавшись покидать родные земли, годами жили в опасной зоне в окружении собак и кошек.

«Они мне говорили: «Сынок, оставь меня здесь, у меня никого нет». Показывали на могилы, где лежат все их родственники… Многих бабушек я там оставлял, а потом нам приходилось организовывать их похороны», – вспоминает Роберт Гиниятуллович.

Население, эвакуированное в чистые районы Гомельской области, местные жители зачастую встречали враждебно. Называли «чернобыльскими ежиками», не пускали молодежь в клубы, боясь «заразной радиации», продолжает рассказ собеседник «Татар-информа».

«Эту радиофобию мы лечили десятилетиями», – заметил Ильязов.

В радиационной зоне после эвакуации людей остались сельскохозяйственные животные. Они стали приманкой для хищников со всей округи, вскоре в тех краях стало обитать множество волчьих стай. Каждую осень их поголовье регулировали, отстреливая с вертолета. Также те края стали точкой притяжения для беглых заключенных.

А еще ученому из Татарстана запомнилось необычное поведение крыс.

«Оказывается, даже крысы не могут жить без людей. Когда мы ехали из Чернобыля по дороге, тысячи грызунов мигрировали за людьми, бросая полные амбары зерна. Наша машина проехала прямо по крысам», – вспоминает Ильязов.

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости

«Родной брат умер от лучевой болезни»

Из Татарстана через военкоматы на ликвидацию последствий аварии были отправлены 3670 человек. К сожалению, сегодня многих из них уже нет в живых.

«Мой родной брат тоже туда поехал, он умер от лучевой болезни», – сообщил Роберт Ильязов.

Оставшиеся в живых ликвидаторы имеют серьезные проблемы со здоровьем. Роберт Гиниятуллович с горечью отметил, что это настоящие герои, которые сегодня, увы, оказались забытыми.

«Мне больно слышать от некоторых гнилых чиновников: «Мы вас в Чернобыль не посылали, к нам не ходите». А ведь эти люди защищали Родину. Из тех трех с лишним тысяч татарстанцев сегодня осталось, дай бог, меньше тысячи. Ликвидаторов уносит время, болезни и недавний ковид», – констатировал собеседник «Татар-информа».

Фото: © Стрингер / РИА Новости

«На очистку чернобыльской зоны природе нужно еще 260 лет»

В 1988 году в трех приграничных районах Гомельской области был создан Полесский радиационно-экологический заповедник. Ученые продолжают изучать последствия загрязнения окружающей среды тяжелыми радионуклидами и искать способы защиты человеческого организма от подобных катастроф.

Несмотря на наличие патента и готовность разработанной Ильязовым инновационной технологии к запуску, путь к потребителю «безопасному йоду» преграждают бюрократия и интересы бизнеса.

«Здоровые люди бизнесу не нужны. Сейчас выгоднее продавать лекарства, чем предотвращать болезни. Но я, как инвалид первой группы, перенесший после Чернобыля две пересадки костного мозга, буду бить в колокола до последнего. Моя цель – чтобы Татарстан, а за ним и вся Россия внедрили липосомальную защиту. Мы должны быть ко всему готовы. На очистку чернобыльской зоны природе нужно еще 260 лет, а человечество рискует создать новые зоны отчуждения уже сегодня», – подчеркнул собеседник.

А пока государственные программы не запущены, Роберт Гиниятуллович рекомендует жителям Татарстана чаще употреблять в пищу морскую капусту (ламинарию) в вакуумных упаковках. В ней содержатся йод, селен, цинк и железо, необходимые для полноценной защиты организма.

Фото: © предоставлено Робертом Ильязовым

Ильязов Роберт Гиниятуллович – известный ученый в области агроэкологической, радиационной и продовольственной безопасности, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук РТ, заслуженный деятель науки РФ, кавалер ордена Мужества и Герой Чернобыля.

Родился 10 мая 1954 года в с. Старое Дуваново Дрожжановского района ТАССР.

По заданию Министерства сельского хозяйства СССР 28 апреля 1986 года был направлен в служебную командировку в Чернобыль и Белоруссию, принимал активное участие в оценке радиационной обстановки и эвакуации населения Припяти и близлежащих населенных пунктов. На протяжении 23 лет работал в наиболее загрязненном регионе в Гомельской области Республики Беларусь.

Впервые в мировой науке открыл явление и изучил хроническую лучевую болезнь у млекопитающих. Под его руководством в республике была разработана концепция «Обеспечение агроэкологической безопасности в РТ» (2004), успешно выполнена республиканская научная программа «Агроэкологическая безопасность» (2004–2010), создана карта «Агроэкологическое районирование территории РТ» (2010).

Под руководством Ильязова в России разработаны и внедряются перспективные инновационные липосомальные технологии, не имеющие аналогов за рубежом.

Автор более 440 научных работ, в том числе 38 монографий и учебных пособий.