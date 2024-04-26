«Мы вышли за привычные рамки работы в музее»: в Казани прошла презентация нового проекта

Фото: © Альбина Шафеева / «Татар-информ»

Сегодня состоялась презентация проекта «Казань без границ», посвященного изучению и репрезентации городских районов. Его центральной точкой стал Музей-квартира Мусы Джалиля. Увидеть выставку можно будет с 27 апреля.

Исследование проведено в рамках федерального проекта «Музейные маршруты России» по аналогии с «Москвой без окраин», стартовавшей в 2021 году. Суть проекта заключается в «оживлении» района города через истории его жителей. Для этого музейные сотрудники изучают его, собирают воспоминания горожан и ценные предметы, которые могут рассказать об их жизни.

В Казани выбрали район, где расположен один из филиалов Национального музея — Музей-квартира Мусы Джалиля. Это прямоугольник между улиц Толстого, Муштари, Щапова и Пушкина. Музей-квартира находится в жилом доме по адресу Горького, 17.

Выставочный проект расскажет не только об истории этого дома, но и близлежащих зданий, парков, улиц.

«Квартира Мусы Джалиля оказалась для нас идеальным местом. Мы как будто уже в гостях у местного жителя, у жителя дома», — отметила автор идеи, вдохновитель и куратор московского проекта Алиса Савицкая.

Среди участников проекта, помимо сотрудников Музея-квартиры Мусы Джалиля, были научные сотрудники научно-экспозиционного отдела Национального музея, сотрудники музеев композиторов Салиха Сайдашева и Назиба Жиганова, писателя Шарифа Камала.

«Мне было важно, чтобы моя команда вышла за привычные рамки своей деятельности в музее. Мы подобрали сотрудников из разных филиалов Национального музея, они поработали в одной команде. Я хотела понаблюдать, как они себя проявят, и я не ошиблась, я горжусь проделанной работой. Я надеюсь, что мы эту работу продолжим, „Казань без окраин“ станет красивой историей и когда-нибудь перерастет в „Татарстан без границ“», — поделилась генеральный директор Национального музея Республики Татарстан Алиса Вяткина.