«Мы вышли с некой боязнью». Артига — о поражении от «Спартака» и борьбе за 6-е место

Главный тренер «Рубина» Франк Артига подвёл итоги на послематчевой пресс-конференции выездного матча со «Спартаком» (1:2). Специалист откровенно разобрал игру команды, признал класс соперника и объяснил, почему его игроки были скованы в первом тайме.

«Соперник был лучше, быстрее и качественнее. Мы проиграли, хотя ехали сюда за положительным исходом. Следует признать, что соперник играл лучше, быстрее, показывал высокое исполнительское качество. В первом тайме нас наказали. Во втором мы были злее, цепче, но пропустили второй гол, хотя моменты были. Забили гол в конце, но было поздно».

Ключевая проблема, по мнению тренера, — психология:

«У „Спартака“ высокий уровень исполнителей. Это можно нивелировать за счёт единоборств. Иногда мы показывали это в других матчах с большими соперниками. Но сегодня мы вышли с некой боязнью», – приводит слова Артиги корреспондент «ТИ-Спорта».

Он добавил, что команда была скована:

«Может быть, боязнь была вызвана скоростями соперника, именем соперника. Была значительная разница между тем, как мы вышли на этот матч, и как на другие матчи до этого».

Тренер «Рубина» отдельно оценил игру красно-белых:

«У „Спартака“ множество тактических вариантов, они не используют какую-то одну четкую структуру. Убеждён, что такой „Спартак“, который мы увидели сегодня, должен бороться за чемпионство. Мне очень нравится, как играет „Спартак“. Это современный, передовой футбол — так играют выдающиеся европейские команды».

Артига рассказал, что говорил футболистам в раздевалке:

«Ребята провели невероятную работу, и та удачная серия, которую мы показали до сегодняшнего матча, — это фантастика. Ребятам я сказал, что они достойны того, чтобы вознаградить себя сегодня хорошим матчем. Не должно быть напряжения, ведь они ничего не теряют. Говорили об этом в начале матча и в перерыве».

После игры он настроил команду на ближайшее будущее:

«Я сказал, что мы должны поработать неделю и порадовать болельщиков в последнем матче сезона качественной игрой».

Тренер признал, что потеря шансов на 6-е место — это удар:

«Мы хотели взять очки, хотели остаться в гонке за шестое место до последнего тура. Ребята молодцы ещё и в том, что наверстали отставание от шестого места. Мы следили за результатом параллельного матча ЦСКА с „Нижним Новгородом“, и результат нас расстроил».

В завершение он поблагодарил команду за сезон:

«Я благодарен ребятам за всю самоотдачу и великолепный отрезок, который они провели».

Напомним, что «Рубин» уступил «Спартаку» со счётом 1:2 и потерял математические шансы на попадание в топ-6 по итогам сезона. Заключительный матч чемпионата казанцы проведут дома с «Пари НН» .