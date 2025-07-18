«Мы вышли поразвлекаться». Лямкин - о поражении команды КХЛ от НХЛ со счетом 3:15

Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о поражении команды КХЛ от игроков НХЛ в «Матче года» со счетом 3:15.

По словам Лямкина, это была не шоу-игра.

«А где тут была шоу-игра? Ребята просто вышли и нас деклассировали. Даже стыдно, если честно. Мы должны были ответственнее отнестись к игре, к результату, не ехать на прямых ногах хотя бы в защиту. Могли сыграть намного лучше, на самом деле было бы очень интересно рубануться, без прокатов, с полным контактом. И узнать точно, на что способны лучшие игроки КХЛ против сборной из НХЛ», – сказал Никита.

Также хоккеист ответил на вопрос, отнеслись ли игроки из НХЛ к матчу серьезнее, чем представители КХЛ.

«Мы вышли поразвлекаться, есть такое. Слишком много пропустили, нельзя так играть. И вопросы не к вратарям, разумеется, а к полевым. Подряд пропускали, 3-6, 3-7. 3-13… Смотрел на счёт и думал: господи, когда это уже закончится! Даже уже и праздник как-то улетучивался, настроение было не праздничное совсем. Нельзя так играть», – передает слова Никиты Лямкина «Чемпионат».

Напомним, «Матч года» в Москве между сборными звезд КХЛ и НХЛ носил благотворительный характер.

От «Ак Барса» в мероприятии принимали участие Никита Лямкин, Дмитрий Яшкин и Артем Галимов.

Обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив». В решающей стадии сезона 2024/25 «железнодорожники» обыграли «Трактор» (4-1).