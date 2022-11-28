«Мы выбираем жизнь»: в Нижнекамске прошел концерт в поддержку мобилизованных

В музыкальном колледже Нижнекамска состоялся благотворительный концерт в поддержку мобилизованных. Идея провести мероприятие принадлежит творческим нижнекамцам. Об этом на деловом понедельнике рассказала вице-мэр города химиков Марина Камелина.

«Творческая студия „Колибри“ обратилась в Управление культуры. В управлении поддержали, дали возможность провести мероприятие. Сама вчера была на этом концерте. Насколько получилось теплое мероприятие! Люди всех возрастов объединились — и пожилые выступали, и молодые исполнители, и детки. Всех объединила одна идея: за жизнь, за мир. И название было символичным: „Мы выбираем жизнь“», — рассказала о событии Камелина.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Все собранные средства планируется направить на закупку теплых вещей и отправить мобилизованным бойцам в «Казань экспо» на этой неделе.

«Мы продолжаем поддерживать наших мобилизованных ребят и наших добровольцев. На минувшей неделе большой делегацией побывали в Казани, посетили „Казань экспо“, танковый полигон, пообщались с ребятами, ведем постоянную работу по сбору благотворительной помощи», — рассказала спикер.

Также продолжается работа через республиканский центр «Ярдэм янэшэ», они помогают семьям мобилизованных в городе и районе, открыт расчетный счет.

«На эти средства мы закупаем определенные вещи для наших ребят. Так, например, закупили медицинские жгуты, приспособления для разведчиков, разную технику», — отметила Марина Камелина.

По ее словам, средства также выделяются по линии Минобороны, но поддержка людей в «тылу» тоже очень важна. На минувшей неделе бойцам передали теплую одежду, медикаменты, нательное белье, печки-буржуйки.

«Если даже вспомнить годы Великой Отечественной войны, то весь народ объединялся и отсылал посылки на фронт. Поэтому сейчас очень важно поддерживать наших ребят — и тех, кто сейчас находится в Казани, и тех, кто отправился на следующий этап боевого слаживания», — отметила Марина Камелина.