«Мы вступили в русский крест»: В Казани назвали причины низкой рождаемости

До 2030 года, по прогнозам демографов, количество молодых трудоспособных людей в России сократится до 6,5 млн человек. Спад рождаемости и увеличение смертности в стране продолжаются, о приросте населения пока говорить не приходится, в частности – из-за плохого здоровья российских женщин, заявила внештатный акушер-гинеколог Управления здравоохранения Казани Лариса Фаткуллина.

«К сожалению, мы вступили в тот самый русский крест, который случился в 90-е годы, когда у нас было минимальное количество женщин, которые рожали. У нас была некоторая надежда на 2013 год, когда более-менее сравнялись эти показатели, но, к сожалению, сейчас спад опять продолжается», – сказала она в интервью телеканалу «Татарстан 24».

Согласно статистике сегодня в среднем по стране на одну женщину приходится полтора ребенка – это, по словам Фаткуллиной, очень мало. «Самый оптимальный коэффициент рождаемости — это 2,15 для того, чтобы в семье было 2 ребенка и еще чуть больше, то есть 2,5-3 ребенка — это самое оптимальное», – пояснила она.

Среди причин такой ситуации акушер-гинеколог выделила физиологическую. По ее словам, женское население не обладает тем здоровьем, которое было много десятилетий назад. Так, в 10-11 лет многие девочки, по ее словам, уже имеют соматические заболевания – синдром, это ожирение, избыток массы тела, это гипертонические болезни. «Они уже пришли в этот возраст со взрослыми заболеваниями, а дальше что?» – задалась вопросом Фаткуллина. При этом она добавила, что по демографическим показателям Россия догоняет европейские стандарты, где такая ситуация уже давно.