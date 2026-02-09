«Мы всем довольны» - Алексей Морозов о Матче Звезд КХЛ в Екатеринбурге

Фото: KHL.ru

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал итоги Матча Звезд, прошедшего на минувших выходных в Екатеринбурге.

«Мы всем довольны. Главное – что болельщики остались довольны, ребята играли для них. Посмотрите, как радуются хоккеисты, семьи вышли на лёд, дети участвовали в конкурсах, и им это запомнится, как и нам. Мы переживали по поводу нового формата, думали, как молодые ребята себя проявят, как отреагируют на них ветераны, что покажет уральская команда при своих болельщиках дома, на Урале. Их особенно тепло встречали трибуны. Интересно всё прошло, немного обновились конкурсы – и вратарей, и тренеров задействовали. Все пытались креативить – даже две вратарские драки были (улыбается). Все это – для болельщиков, за эти три дня собрались более 30 тысяч зрителей. Это приятно», – цитирует Морозова корреспондент «ТИ-Спорта».

Победителем мини-турнира на Матче Звезд КХЛ стала команда KHL RUS Stars, которую возглавляли Анвар Гатиятулин и Дмитрий Квартальнов.