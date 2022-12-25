«Мы всегда были первопроходцами»: Шадриков поздравил с 30-летием Минэкологии РТ

История экологической службы РТ связана с каждым человеком, вложившим в это дело свои душу и талант, заявил, поздравляя татарстанцев с 30-летием Минэкологии республики, глава ведомства Александр Шадриков.

Он отметил, что Татарстан всегда был первопроходцем: его инициативы заимствовались и распространялись на другие регионы страны. «И за это отдельная признательность руководству республики, [Президенту Татарстана] Рустаму Нургалиевичу Минниханову, чья искренняя любовь к родной земле ставит вопросы экологии на одно из первых мест в списке приоритетов», — подчеркнул министр.

Он поздравил с праздником профессионалов и ветеранов Минэкологии РТ, отметив их вклад в тот огромный путь, который за эти годы проделало ведомство.

«За прошедшие десятилетия пройден огромный путь и сформирована команда профессионалов, умеющих мыслить и работать нестандартно, принимать порой непростые решения, чтобы сохранить красоту и многогранность нашей республики — великую Волгу, уникальные заповедники и прекрасные озера и парки», — говорится в поздравлении.