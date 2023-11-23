«Мы всегда будем говорить вам спасибо»: Радмир Беляев встретился с бойцами СВО

Глава Менделеевского района Радмир Беляев встретился с участниками спецоперации, приехавшими в краткосрочный отпуск. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, это уже 13-я такая встреча. Также глава района традиционно встречается с комитетом жен и родственником мобилизованных.

На встрече также присутствовали военный комиссар Сергей Залуженко, прокурор Ришат Шакиров, начальник отдела МВД Роман Водников и родные мобилизованных.

За чашкой чая обсудили с бойцами и их семьями назревшие вопросы. Глава района поинтересовался у ребят, как проходит служба, а также об их нуждах. Солдаты рассказали, что есть потребность в запчастях на КАМАЗ, МАЗ, а также термобелье.

В январе будущего года планируется большая отправка партии гуманитарной помощи, которую Радмир Беляев планирует сопроводить сам.

«Мы всегда будем говорить вам спасибо, вы пример для подражания. В нашем районе действуют различные программы поддержки и бойцов, и их семей. Жители с удовольствием приходят плести сети, собирают гуманитарную помощь. Сила в единстве. Берегите себя, мы в вас верим, ждем вас с Победой. За своих близких не беспокойтесь», — отметил глава района.

Военком разъяснил бойцам, как получить удостоверения ветерана боевых действий. В завершение военным по традиции вручили пятиточечники и сделали общее фото.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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