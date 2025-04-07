«Мы все ждали от него большего». Президент КХЛ Морозов - об игре Кузнецова за СКА

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Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о выступлениях нападающего СКА Евгения Кузнецова в текущем сезоне.

По словам Морозова, от Кузнецова ждали большего. Одной из причин скомканного сезона могут быть травмы, считает президент КХЛ.

«В принципе, он в начале сезона, в октябре адаптировался, показывал хорошие результаты, забивал с Демидовым вместе, все начали говорить: "Посмотрите, как Демидов раскрылся с таким партнером, как Кузнецов".

Не могу сказать, что у него шикарный сезон, потому что команда вылетела в первом раунде и он много пропустил из-за травм. Но он многое принёс в лигу: интерес, болельщиков, креатив. Стал дядькой для молодых ребят. В раздевалке, что-то подсказывал тому же Демидову. Думаю, это пойдет на пользу тем ребятам, которые были с ним бок о бок в раздевалке», – передает слова Алексея Морозова Legalbet.

Напомним, в текущем сезоне на счету форварда 12 шайб и 25 ассистов в 39 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф Кузнецов отличился одним голом и двумя передачами.

СКА завершил выступления в текущем сезоне КХЛ, вылетев в первом раунде плей-офф от московского «Динамо» (2:4). Отметим, что сегодня и завтра, 7 и 8 апреля, состоятся заключительные матчи первого раунда плей-офф КХЛ. Сегодня сыграют «Ак Барс» с «Автомобилистом» в 17:00 по мск. Завтра состоится матч между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью», который начнется в 17:00 по мск.