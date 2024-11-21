«Мы все хотим внести вклад в победу»: как волонтеры СВО встретились на форуме в Казани

На первом открытом гуманитарном форуме «Казань за СВОих» сегодня собрались все те, кто на протяжении нескольких лет помогает фронту

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выставка достижений «народного оборонно-промышленного комплекса»

Сегодня в казанском КЦ «Московский» стартовал Первый открытый гуманитарный форум «Казань за СВОих». Участие в нем приняли более 150 волонтеров, которые помогают фронту, производят продукцию для СВО, а также представители предприятий и организаций города

Форум проводится по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина. Здесь впервые в таком широком составе обсудят, как сделать помощь участникам специальной военной операции более эффективной и наладить работу между волонтерами, властью и бизнесом.

Помимо Ильсура Метшина участие в обсуждении вопросов, которые беспокоят «гуманитарщиков», приняли председатель Союза десантников РТ Андрей Суворов, глава Верхнеуслонского района Татарстана Евгений Варакин, который в течение двух лет в качестве вице-премьера РТ курировал два подшефных Татарстану города – Лисичанск и Рубежное, и многие другие.

На выставке достижений «народного ОПК» было представлено то, что волонтеры доставляют на фронт с начала СВО Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Началось мероприятие с открытия выставки достижений «народного ОПК» и эволюции гуманитарных инициатив Казани и РТ. В качестве экспонатов на ней было представлено то, что волонтеры доставляют на фронт с начала СВО, – что-то делают сами, что-то закупают на средства, собранные благодаря неравнодушным жителям республики и предпринимателям.

На выставке можно было увидеть дроны самолетного типа и наземные, квадрокоптеры, штурмовой видеоприцел, AR-устройство, глушители, дульные устройства, компенсаторы, маскировочные сети, военные костюмы, буржуйки, сублимированные продукты, сухие души, окопные свечи, элементы 3D-печати и многое другое.

«Это все сделано руками наших волонтеров – каждый хочет внести свою лепту в нашу предстоящую Победу»

Один из стендов представила благотворительная организация «За Победу! Казань». Его руководитель Евгения Коцарь рассказала, что за два с половиной года активной работы ей вместе с волонтерами удалось отправить на фронт более 5 тысяч изделий, которые они сшили сами.

Евгения Коцарь: «Маскировочные костюмы “Леший” делятся по сезонам и различаются расцветкой» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы производим маскировочные сети разных расцветок, маскировочные костюмы “Леший”, которые делятся по сезонам и различаются расцветкой. Делаем мы костюмы для снайперов, в них есть специальные приспособления, в которые они могут вставлять различные веточки, растения, чтобы маскироваться. Мы делаем всё, что необходимо ребятам на передовой», – поделилась она.

Среди экспонатов – специальные носилки на колесе, которые облегчают процесс эвакуации раненых.

«Это все сделано руками наших женщин-волонтеров. Всего их порядка 80 в нашей организации. Все наши изделия мы отправляем по всей линии фронта. Наши ребята из Татарстана сейчас находятся на разных направлениях, поэтому мы отправляем всем, мы же не можем отправлять только одному-двум бойцам. Мы трудимся для всех, кто находится там, чтобы сохранять их жизни и поддерживать морально. Ведь они все наши – никакого разделения нет, и хочется, чтобы все возвращались домой живыми и невредимыми», – поделилась руководитель организации.

Среди экспонатов – специальные носилки на колесе, которые облегчают процесс эвакуации раненых Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня Евгения Коцарь выступила на форуме – она рассказала о деятельности своей организации гостям форума, о том, что было сделано за последние два с половиной года.

«Сколько собрали гуманитарного груза – это большой пласт работы наших волонтеров. Кроме того, что мы сами шьем различные изделия, мы собираем средства для покупки техники, продукты питания, хозяйственно-бытовые принадлежности. Какие суммы нам жертвуют люди, сказать сложно, мы уже сбились со счета. Нам очень много помогают как обычные жители нашей республики, так и предприниматели. Бабушки с пенсии несут, сколько могут, кто-то покупает продукты и приносит на склад. Каждый хочет внести свою лепту в нашу предстоящую Победу», – рассказала Евгения Коцарь.

«Духовная поддержка очень важна»

Пригласили на форум и представителей духовенства. Протоиерей Андрей Зиньков рассказал, что Казанская епархия проделывает огромную работу по поддержке бойцов на передовой. На приходах татарстанских храмов идет сбор гуманитарной помощи, верующие плетут сети и выполняют много другой работы. Священники, в том числе и отец Андрей, ездят на передовую, чтобы духовно поддержать наших защитников.

Андрей Зиньков рассказал, что Казанская епархия проделывает огромную работу по поддержке бойцов на передовой Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«По благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла идет активный сбор гуманитарной помощи. Очень важна и духовная поддержка. Я считаю, что это мероприятие очень полезное – мэрия Казани всех объединяет, дает возможность познакомиться друг с другом, обменяться опытом. Я уже познакомился здесь с некоторыми волонтерами, и оказалось, что многие меня знают – говорят, что читают «Татар-информ», где рассказывают о нашей работе», – рассказал священнослужитель.

Отец Андрей надеется, что благодаря мероприятию удастся выдвинуть определенные концепции, которые позволят волонтерам работать централизованно, что им окажут поддержку власти и весь их общий труд станет еще более эффективным.

Алсу Фазуллина вместе со своими волонтерами представила стенд с сухими супами, маскировочными сетями, окопными свечами и многим другим Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Пояса из собачьей шерсти согревают наших ребят в окопах»

Руководитель «Гуманитарного пункта на Максимова» Алсу Фазуллина вместе со своими волонтерами представила стенд с сухими супами, маскировочными сетями, окопными свечами и многим другим. Все это они делают своими руками.

«Также у нас работает цех по изготовлению сухих армейских душей, которые мы отправляем дополнительно с носками и мазями для ног от грибка. Наши женщины вяжут пояса из собачьей шерсти, причем шерсть используется от домашних собак. Все, кто хочет нам помочь, могут приносить шерсть своих питомцев, но подходит только от длинношерстных пород. Такие пояса помогают нашим ребятам согреться в окопах», – рассказала Алсу Фазуллина.

Организация существует с января 2023 года. Сначала волонтеры помогали нижнекамским волонтерам, а потом решили работать в Казани и стали базироваться в Новоиерусалимском подворье.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Не всем было удобно туда ездить, и мы открыли свой пункт на улице Максимова в Авиастроительном районе. К нам приезжают люди из соседних районов. Мы объединяемся с другими волонтерами, и когда приходит запрос от бойцов, мы успеваем быстрее его закрыть и передать все необходимое на передовую», – рассказала руководитель гуманитарной организации.

«3D-принтеры работают день и ночь, беспрестанно»

На выставке помимо беспилотников и квадрокоптеров внимание посетителей привлек стенд «3D-взвода» из Кукморского района. Волонтеры показали и изделия, которые делают сами, и процесс их изготовления. На 3D-принтере одна за другой готовятся детали, которые пользуются большим спросом на передовой.

Внимание посетителей привлек стенд «3D-взвода» из Кукморского района Фото: metshin.ru

«Мы передаем бойцам ночные точки наводки, стойки для квадрокоптеров, заряжайки для автоматов, контейнеры для детонаторов и многое другие. Это все делаем мы – учителя школ. Начали мы производство на школьном принтере, поняли, что эти изделия очень нужны для наших бойцов, и закупили еще несколько принтеров. Сейчас их около двадцати», – рассказал педагог и волонтер Павел Осипов.

К следующей неделе педагоги планируют закончить партию деталей по запросу бойцов – тысяча штук, и они уверены, что успеют.

«Принтеры работают день и ночь, беспрестанно. Один моток материала стоит 600 рублей, его хватает на два дня. А сколько изделий получается, мы не подсчитывали», – поделился он.

Ильсур Метшин поблагодарил всех собравшихся за помощь передовой Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

83 фуры с грузом весом в 160 тонн отправила Казань в зону СВО

Открылся форум приветственным словом мэра Казани. Ильсур Метшин поблагодарил всех собравшихся за помощь передовой.

«С первых дней начала спецоперации мы создали штаб. Для всех это была новая работа, мы не знали, с чего начинать. Мобилизация, контрактники – мы работали над тем, чтобы все ребята отправились на фронт максимально подготовленными. Но не просто все начиналось, и мы нашли наших Кулибиных и творческих людей, которые делают все, чтобы защитить жизни наших бойцов», – рассказал градоначальник.

За это время 83 фуры с грузом весом в 160 тонн Казань отправила в зону СВО.

«Кстати, сегодня у нашего друга, Евгения Варакина, день рождения, давайте его поздравим. Он один из первых в нашей команде города, кто возглавил направление этой работы и заслужил самые высокие оценки и местных жителей, и бойцов, кто находится в наших подшефных городах – Лисичанске и Рубежном», – сказал Ильсур Метшин.

В Казани была организована поддержка семей военнослужащих: бесплатное питание детей участников СВО в школах, путевки, карты «Батыр» и многое другое.

«За это время мы аккумулировали более 2 миллиардов рублей на поддержку СВО и продолжаем эту работу. Что меня продолжает удивлять – это количество неравнодушных людей. Они разные, и целью этого форума было собраться и обсудить. Здесь нет ни начальников, ни подчиненных – здесь те люди, которые приближают Победу, ждут Победу», – отметил мэр.

Глава Казани поблагодарил и представителей СМИ, которые активно освещают работу волонтеров.

Евгений Варакин отметил, что работа по гуманитарной миссии была изначально построена правильно, четко отрабатывались запросы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы принесли им спасение и веру, поэтому нам нельзя останавливаться»

Глава Верхнеуслонского района Евгений Варакин, который в течение двух лет курировал от Татарстана восстановление Лисичанска и Рубежного, поделился своим опытом.

«Россия – это страна, которая хочет, чтобы люди жили в мире и были счастливы. Мы провели огромную работу. Ильсур Раисович, вы лично на тот момент спасли 9 тысяч человек от голодной смерти. Это чистейшая правда. Когда мы только заехали в Лисичанск, линия боевого соприкосновения находилась в трех километрах. Город постоянно был под обстрелами врага. Помню первый конвой – пять фур, которые туда приехали. Мы организовали пункты и начали раздавать еду и воду. Я помню глаза тех людей, поэтому, Ильсур Раисович, низкий вам поклон», – сказал Евгений Варакин.

Он отметил, что работа по гуманитарной миссии была изначально построена правильно, четко отрабатывались запросы – везли именно то, что было необходимо.

«Сейчас, несмотря на то что я вернулся, я продолжаю связываться с людьми. Они звонят и просят помочь. Сейчас мы пытаемся спасти двухлетнего ребенка, у него онкология. Наши врачи говорят, что, Бог даст, мы сможем его спасти. Уже прошла тысяча дней с начала СВО, мы продолжаем эту работу, и жизнь там начинает налаживаться: появились свет, вода, потихонечку начинаем восстанавливать дома, появляется работа. Мы для них – это люди, которые принесли спасение и веру, поэтому нам нельзя останавливаться», – отметил Евгений Варакин.

Анна Артемьева рассказала, что за два с половиной года участники движения «Своих не бросаем 16» отправили более 500 тонн гуманитарной помощи Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Многие из нас не знали, что такое мавик, коллиматор и тепловизионный прицел»

На мероприятии отметили, что именно женщины в большей степени взвалили на свои хрупкие плечи сбор гуманитарки. Сооснователь движения «Своих не бросаем 16» Анна Артемьева – владелец небольшой студии красоты в Набережных Челнах. Вместе с ней помогают фронту такие же, как она, обычные гражданские люди.

«Многие из нас не знали, что такое мавик, коллиматор и тепловизионный прицел. Это мы все изучали и узнавали абсолютно с нуля. Мы встретили СВО в момент объявления частичной мобилизации. Мы, как женщины, хотели поддержать наших парней. В том состоянии паники и ужаса решили организовать гуманитарный сбор в салоне красоты. Потом у нас появилось шесть пунктов сбора», – поделилась она.

Сначала решили помогать контрактникам, пока мобилизованные не зашли «за ленточку». Помогали всем вне зависимости от места жительства и национальности.

«Через полгода мы решили, что нам самим все нужно “понюхать”, и поехали в зону СВО. Три девчонки поехали через Мариуполь, на тот момент это был полуразрушенный город. Мы увидели людей, которые там живут, глаза наших бойцов. Мы были напуганы, они кричали нам: “Сестренки, сестренки”. Так и пошло – стали ездить каждые три месяца», – вспоминает волонтер.

За два с половиной года участники движения «Своих не бросаем 16» отправили более 500 тонн гуманитарной помощи: технику, транспорт и многое другое. Даже оборудовали кабинет стоматолога. Курируют они одну из школ на Донбассе.

На форуме активным гуманитарщикам удалось обсудить вопросы, связанные с их работой, поделиться проблемами и вместе подумать над тем, как их решить и усовершенствовать работу в этой сфере. Итог такой работы можно будет оценить уже в ближайшее время.