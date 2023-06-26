«Всё видим, всё наблюдаем»: мэр Челнов дал оценку работе по охране правопорядка в городе

С начала года в Набережных Челнах при помощи аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» было раскрыто 199 преступлений и пресечено 1 029 административных правонарушений. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Раиль Назмиев.

Особое внимание в летний период уделяется парковым зонам. Всего на территории Челнов расположено 29 мест массового отдыха граждан, среди которых наиболее популярны парки «Прибрежный», «Победа», «Гренада», бульвары «Энтезиастов» и «Боровецкий» – здесь с 24 мая по 15 сентября проводится операция «Курорт».

Комментируя выступление Раиля Назмиева, глава Челнов Наиль Магдеев подчеркнул, что благодаря слаженной работе силовиков и системе «Безопасный город» власти могут контролировать ситуацию практически во всех уголках города.

«Мы все видим, все наблюдаем. Законопослушным гражданам бояться нечего. Работа, связанная с патрулированием на территории общественных пространств, должна быть организована, с главами районов мы это обсуждали. Ни у кого не должно быть сомнений, что случаи вандализма и нарушения общественного порядка не останутся без должного внимания. Компании, которые употребляют спиртное и проявляют антиобщественные деяния, должны быть предупреждены и в ряде случаев изолированы», – подчеркнул мэр.

Кроме патрулирования в городских пространствах проводятся и профилактические рейды в 16 садово-дачных обществах города.