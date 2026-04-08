«Мы все работаем единой командой»: в Нижнекамске расширяется волонтерское движение

В поселке Строителей Нижнекамска волонтеры группы «Добрые сердца» провели серию мастер-классов по изготовлению вещей, необходимых участникам специальной военной операции. Обучающие занятия прошли в молодежно-подростковом клубе «Азамат» и собрали жителей разного возраста.

Добровольцы организовали сразу три мастер-класса: по плетению браслетов выживания, изготовлению сухого душа, а также созданию маскировочных сетей и костюмов «лешего». Все эти изделия востребованы на передовой и используются бойцами как в быту, так и в боевых условиях.

По словам заведующей библиотекой №49 Нижнекамской ЦБС Люции Рахимовой, интерес к таким занятиям стабильно высокий.

«Откликаются очень хорошо, человек 10–15 постоянно приходят, каждый раз кто-то новый появляется. Работа очень трудоемкая, но очень полезная и нужная», – отметила она.

Инициатива получила развитие после проведения первого мастер-класса в городском подростковом клубе «Барс».

Вскоре жительницы поселка Строителей начали собираться уже на своей площадке – в клубе «Азамат», где продолжают работу в тесном взаимодействии с волонтерами «Добрых сердец».

Как рассказала специалист по организации мероприятий клуба Людмила Макарова, к помощи подключились различные учреждения поселка.

«Здесь у нас и почтовое отделение, и медицинский пункт – мы все работаем единой дружной командой. Делаем в том числе чебурашек – это символ любви, добра и невидимой связи с родиной», – пояснила она.

Помимо этого, местные жительницы вяжут теплые носки, заготавливают сухари и собирают другую гуманитарную помощь. Сегодня на передовой находятся четверо жителей поселка.

Участницы мастер-классов отмечают, что стараются внести посильный вклад в общее дело.

«Что я могу делать – делаю, и соседей сюда привлекаю. Мы и деньги собирали, и банки для окопных свечей», – рассказала жительница поселка Мавлида Миннигалиева.

Для некоторых участие в таких мероприятиях стало новым опытом.

«Хотелось быть причастной к помощи нашим бойцам. В первый раз – оказалось увлекательно и интересно, как макраме в детстве», – поделилась Лилия Хаеркаева.

Материалы для работы предоставляет группа «Добрые сердца».

Волонтеры подчеркивают, что мастер-классы проходят регулярно – как для взрослых, так и для детей, и в этом деле важна любая помощь.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

