«Мы все – одна большая семья»: из Казани в Мариуполь отправят партию гуманитарной помощи

Почти две тонны гуманитарной помощи отправляется из Казани в Мариуполь. Весь груз был собран Гуманитарным штабом «Мы Вместе», татарстанским отделением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», а также республиканским общественным движением «Ярдэм Янэшэ! Помощь рядом!».

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Кроме того, в сборе гуманитарной помощи участвовал Казанский федеральный университет. От него мариупольские школы и университет получат учебники, художественную литературу и словари – все, что может пригодиться местным школьникам и студентам для обучения.

«Когда я находился с гуманитарной миссией в Мариуполе, то смог лично убедиться в том, что там нет никакой литературы на русском языке. У людей, которые хотят обучаться и читать русскую литературу, нет такой возможности. Поэтому помощь наших коллег из Казанского федерального университета как никогда нужна теперь уже нашим согражданам», – рассказал депутат Госсовета РТ Динар Бариев.

Кроме того, жителям Мариуполя доставят продукты – тушенку, сахар, муку. Не забыли и о помощи военнослужащим: бойцам собрали всю необходимую теплую одежду, в том числе термобелье.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Собирать груз перед отправкой вызвались десятки активистов «Молодой Гвардии». К примеру, Михаил – студент факультета журналистики КФУ из Китая – вызвался помогать жителям на Донбассе с самого начала спецоперации на Украине.

«Мы – одна большая страна. Мы теперь – большая семья и мы должны заботиться друг о друге. Мы должны совершать добрые дела. Этим людям необходима наша помощь, ведь многие остались без еды и крыши над головой», – отметил в беседе с корреспондентом агентства студент КФУ.

Между тем, оказывать помощь продолжают и вынужденным переселенцам с Донбасса, которые сейчас находятся во временных пунктах размещения. Активисты «Молодой Гвардии» устраивают детям различные мероприятия и организовали игровую комнату.

В ближайшее время помощь поступит и семьям мобилизованных. Для их детей активисты планируют организовать развлекательную программу и провести мастер-классы.