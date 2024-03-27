«Мы все готовы идти туда. И стар, и млад»: 54-летний татарстанец отправился на СВО

Федор Шерстобитов из Высокогорского района заключил контракт на военную службу в зоне СВО. Мужчине 54 года, однако он решил не сидеть сложа руки, когда Родина нуждается в его помощи.

«Сейчас такое положение. Подумал, а почему бы не я. Почему кто-то идет, а я должен дома сидеть. Тоже пожил немножко, может, в конце жизни что-то полезное принесу», — говорит мужчина.

У него две дочери и трое внуков. Поэтому для мужчины самое важное — это безопасность своей семьи и страны.

«Фашизм этот надоел уже. Давно его искоренить пора. Вроде такая страна — Россия. Бояться все нас должны. А не мы на поводу идти. Всех прижучить, и все. Пускай видят, что мы все готовы идти туда. И стар, и млад», — поделился доброволец размышлениями.

Для того чтобы прийти и заключить контракт, есть свои критерии. Это возраст — от 18 и до 60 лет, в исключительных случаях до 65. Также гражданин должен быть годен по состоянию здоровья.

«В Высокогорском районе отбор идет нормально. Никто нос не воротит от СВО», — говорит младший сержант Рустем Самарханов.

Контракт заключается на срок от года. После этого будущий боец проходит медицинский осмотр, получает предписание и отправляется на учебные сборы. По времени это занимает от двух недель. Контрактники от мобилизованных ничем не отличаются, ведь мобилизованные тоже подписывают такой же документ.

Что касается социальных гарантий, то их государство предоставляет практически во всех сферах. Это возможность приобретения жилья за счёт Минобороны России через накопительно-ипотечную систему; бесплатное обследование, статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы; кредитные и налоговые каникулы и многое другое.

Так же для того чтобы служить по контракту не обязательно приходить в военкомат. Гражданин может отправить заявление через почту, госуслуги или через сайт Министерства обороны. С собой нужно иметь паспорт, военный билет, свидетельство о браке и рождении детей. Заполнить автобиографию и анкету. Каждому добровольцу положены дополнительные выплаты от Высокогорского района в размере от 50 до 100 тысяч рублей. И это помимо выплат от России и Татарстана.

Сначала специальной военной операции число желающих подписать контракт и поехать защитить свою страну растет. И это не только молодые, но и люди, которым уже больше 50 лет. С 5 марта граждане, подписавшие контракт, получают 400 тысяч рублей, это 195 тыс. рублей от Минобороны и 205 тыс. рублей от Республики Татарстан.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону